Clan Fretes y Bogarín Alfonso: Contraloría tendría listos para la próxima semana informes de correspondencia

El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, confirmó esta mañana que el plazo otorgado a Jorge Bogarín Alfonso para entregar la documentación correspondiente a inconsistencias denunciadas por ABC, venció el viernes pasado.

Al respecto de este vencimiento, señaló que Bogarín Alfonso contestó ese mismo viernes, acercando una serie de documentaciones que en este mismo momento están siendo analizadas, asegurando que entre esta y la próxima semana estarían concluyendo los análisis de esa documentación.

Jorge Bogarín Alfonso había sido reclamado por sus propios colegas para que se ponga a disposición de la justicia por las denuncias en su contra, por eludir declarar ante la Contraloría más de G. 2.000 millones como parte de su patrimonio.

Miembros del Consejo de la Magistratura ya habían hecho una declaración institucional para que el consejero Jorge Bogarín Alfonso, tras ser declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos, renuncie al cargo de miembro del Consejo de la Magistratura (CM), pero que aún así no lo hizo.

Lea más: Video: Instan a Bogarín someterse a la Justicia

Clan Fretes: aguardan respuesta de entidades para remitir informe a Fiscalía

Con respecto a los informes del patrimonio del Clan Fretes, señaló que están esperando los datos que habían “solicitado otra vez a instituciones públicas y privadas” Estas habían manifestado en su descargo que “ellos no pudieron acceder hasta la fecha del vencimiento e informaron dónde podría encontrarse”, señaló Torres.

“Y es por eso que pedimos y le dimos un plazo de cinco días a las instituciones para que nos puedan responder”, reiteró.

“En el caso de que no respondan, estaríamos ya culminando así como está y porque ya hay un pedido otra vez en la Fiscalía, ya nos reiteró para poder remitir los informes de los señores Fretes” dijo Torres.

Lea más: Imputan a exsíndico de quiebras del Banco Paraguayo Oriental

Gran cantidad de pedidos de Fiscalía y Consejo de la Magistratura

Consultado al respecto de la demora del trabajo, señaló que “son varias documentaciones a analizar y tenemos que cerrar todos los agujeros, como se dice, porque no podemos nosotros ser irresponsables y realizar un trabajo a medias”.

“Nosotros por eso mismo hemos solicitado otra vez los informes, porque no queremos que el día de mañana un funcionario nos diga, yo te dije dónde estaban las documentaciones y vos no pediste el informe y soy inocente, o no podemos ser irresponsables. Por eso solicitamos y vamos a estar cerrando seguramente cuando tengamos todas las documentaciones”, aseveró.

Torres señaló además que la institución cuenta con más de 100 pedidos de correspondencia de bienes pendientes, de los cuales unos 50 corresponden a pedidos de la Fiscalía. “Y aparte de eso hay que tener en cuenta también que el pedido de Consejo a la Magistratura también, se los puede verificar, y son 120, son una cantidad inmensa de pedidos que tenemos”, concluyó.

Lea más: El hijo de Antonio Fretes ocultó G. 2.429 millones de crecimiento patrimonial