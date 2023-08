Diputados se ratifican en derogar donación de UE y pasan la pelota a Peña y el Senado

Con innumerables discursos de supuesta “defensa a la vida y la familia” y la “soberanía”, pero sin argumento concreto sobre cómo asegurarán la alimentación escolar a partir del 11 de septiembre para 50.000 alumnos en Asunción, la provisión de kits escolares y otros, la Cámara de Diputados ratificó la derogación de la donación de la Unión Europea.

Con 70 votos por la ratificación de la derogación, seis en contra y una abstención, la Cámara de Diputados ratificó el proyecto de ley de “que deroga la vigencia de la Ley Nº 6659/2020, ‘que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay, y sus anexos’”.

“A mí nadie me va a obligar, a mí nadie me va a comprar, a mí nadie me va a poner precio”, afirmó el diputado Daniel Centurión (ANR, FR), en respuesta a la diputada Johanna Ortega (País Solidario), quien reprochó fuertemente sobre todo a sus colegas de Fuerza Republicana por no tener una postura firme para rechazar las falacias en torno a esta iniciativa.

Dejan a Santiago Peña la responsabilidad de cubrir el déficit

Centurión ratificó su respaldo a la derogación y respecto a la cuestión presupuestaria, tiró toda la responsabilidad a Santiago Peña, que como exministro de Hacienda y futuro presidente de la República se comprometió a supuestamente dar los fondos para cubrir el déficit.

“(Santiago Peña) fue ministro de Hacienda, tuvo a su cargo durante 5 años el manejo de la finanzas públicas y él afirmó el día de ayer cuál era su posición. Evidentemente, el financiamiento no está en riesgo, por eso asume ese compromiso y esa carga de responsabilidad la delegamos a él, porque va a asumir el próximo 15 de agosto como presidente de la República”, expresó.

A su vez, el diputado Enrique Antonio Buzarquis (PLRA, C) también ratificó su acompañamiento a la derogación, aunque reconoció que no encontró puntos realmente cuestionables en lo que refiere a la supuesta “ideología de género”, salvo algunas elementos “subjetivos” pero no concretos.

Sin embargo, su cuestionamiento es por tener que delegar a organizaciones no gubernamentales (ONG) una cuestión tan clave como educación, que -según consideró- hacen “grandes negociados y están lucrando en nombre de los paraguayos”. También responsabilizó a Peña de cubrir el hueco que generarán en el presupuesto de Educación.

“15 millones de dólares no es nada para Itaipú, el Presidente lo puede resolver de un plumazo”, terminó diciendo Buzarquis.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) también argumentó su voto a favor de la derogación y dijo que plantearán en paralelo un proyecto de ampliación presupuestaria de US$ 10 millones para supuestamente cubrir parte del déficit al programa de alimentación y útiles, y comprometió a Santiago Peña a que apruebe estos recursos.

“Que el Gobierno se haga responsable de la necesidad y el grito del pueblo”, sostuvo Vallejo, que refirió que supuestamente hubo manipulación de algunos sectores.

Otro de los que trataron de aportar argumentos objetivos al debate fue el diputado Hugo Meza (ANR, FR), que también advirtió del nefasto precedente jurídico y diplomático que podría generar esta derogación, y también comprometió a Peña y a sus colegas a que realmente prioricen la educación.

Meza mencionó que ayer en su comparecencia ante la Comisión de Educación, el ministro de Educación, Nicolás Zárate, advirtió que será la primera vez que un convenio internacional es rechazado por una Ley.

En la misma línea, los diputados Mauricio Espínola y Alejandro Aguilera (ambos ANR, FR) expresaron su preocupación por la afectación a otros convenios y las relaciones exteriores de nuestro país.

Espínola sobre todo destacó que este convenio fue aprobado con la venia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la anterior legislatura, cuando era presidida por el diputado cartista Walter Harms.