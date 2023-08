Objetivo de la fusión de Aduanas y SET es recaudar más y mejor, afirma Óscar Orué

Tras oficializar la creación de la Dirección de Ingresos Tributarios, resultante de la fusión de la DNA y la SET, el director de la institución, Óscar Orué, dijo que tiene el claro objetivo de lograr una mejor y una mayor recaudación, mediante el uso de tecnología, control de la información y una base de datos tanto del área de aduanas, como el área de tributos.

“Entonces, nuestra meta es de US$ 400 millones más, una vez que esté implementado el 100% de esta unión, de esta nueva dirección nacional de ingresos tributarios”, agregó Orué.

Según refirió, el decreto que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios establece una vigencia progresiva, gradual, por lo que hasta fin de año continuarán trabajando con la misma estructura de la SET, pero a partir del enero de 2024 ya contarán con una nueva estructura.

Trazabilidad, clave para recaudar más

Resaltó que están convencidos de que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios va a ayudar no solamente a mejorar los sistemas entre lo que es tributos internos y el comercio exterior, sino que los niveles de control van a permitir un mayor aumento en la recaudación.

“Desde el momento que ingresan las mercaderías, ese pago correcto del impuesto en lo que tiene que ver con la aduana, posteriormente también esa trazabilidad en el comercio interno se va a poder controlar a través de esta nueva dirección nacional”, detalló Orué.

En ese sentido, explicó que la trazabilidad se va a hacer desde el momento que ingresa una mercadería y que en el proceso de comercialización en el mercado local, se va a poder trazar para saber si es que un producto es o no contrabando, si lo que se vende estaba en el stock ingresado al país.

Tecnología será fundamental

Afirmó que continuarán con el proceso de tecnología en el área tributaria interna a través de la facturación electrónica y el nivel de aumento de la formalización en la base tributaria.

“El secreto: el uso de datos en ambas áreas, por un lado, y, por otro lado, el uso de tecnología va a ser fundamental para poder lograr esto”, aseguró.

Asevero que el sistema SOFIA va a seguir funcionando, así como el Marangatú y que el contribuyente o despachante no van a sentir la diferencia, pero los datos que se generen en ambos procesos van a poder ser utilizados en el área de inteligencia tributaria y aduanera.

Disminuir intervención humana

Según declaró Orué con relación a la red de adecuación de los funcionarios, tanto de la DNA y de la SET, dijo que algunos serán reubicados, ya que lo que buscan es disminuir la intervención humana en los procesos aduaneros.

“Pero no se piensa bajo ninguna circunstancia perjudicar el trabajo de los funcionarios de ninguna de las partes de ninguna de las áreas y, por el contrario, la propia ley establece la creación de un instituto técnico en el cual se le va a capacitar a los funcionarios para poder trabajar de una manera eficiente y efectiva”, afirmó.

Habló de que no va a ser un proceso sencillo ni fácil, va a ser un proceso gradual de implementación, por lo que espera que exista gente que no está de acuerdo, debido a que no se quieren romper o cambiar el estatus quo, no quiere cambiar lo que hoy existe.

Contrabando de cigarrillos

Consultado sobre como enfrentarán el contrabando externo de cigarrillos, habló de que están trabajando con el sector privado, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de cigarrillos de contrabando que se incautan en Brasil provienen de Paraguay.

“Estamos trabajando, ya en mi carácter anterior como viceministro y hoy ya como director nacional, con el sector privado, para poder atacar lo que es el contrabando, tanto de ingreso como de salida. Entonces, desde todo punto de vista, esto va a ser a través de un proceso legal que se quiere impulsar. Se va a presentar un proyecto de ley con el sector privado para hacer una lucha frontal y decidida contra el contrabando”, aseveró.

Factura electrónica

Sobre la factura electrónica, dijo que prevén se implemente en su totalidad en el año 2025. No obstante, ya el Ministerio de Industria ha aprobado la posibilidad de poder ya desde la anterior subsecretaría, ya la nueva dirección nacional, emitir las firmas digitales para los pequeños contribuyentes y otorgarla de manera gratuita, con un software gratuito, y de esa manera poder emitir las facturas electrónicas.

“En poco tiempo más vamos a estar haciendo el lanzamiento de ese software que se llama “Ekuatia’i”, y que, de forma gratuita, le vamos a entregar a los pequeños contribuyentes y a las personas físicas, prestadoras de servicios y profesionales independientes”, explicó.

Lucha contra el narcotráfico

Consultado sobre la lucha contra el narcotráfico, dijo que participó en la primera reunión del Consejo de Defensa Nacional, Codena.

“Estamos trabajando ya con los sectores, con las instituciones, SENAD, DINAC, ANNP, todas las instituciones que tienen de alguna manera incidencia en todo lo que tiene que ver con el comercio, con el tema de la lucha contra el contrabando, con el tema de los delitos, las exportaciones que están contaminadas”, agregó.

Dijo que seguirán trabajando con la Secretaría Nacional Antidrogas Senad, además de formar parte del Codena, que se amplió tras la primera reunión en la que asumió el control, Cibar Benítez.