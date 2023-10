Indert dictaminó contra el despojo de finca 916 impulsado por Bachi Núñez

La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible del Senado recibió el 30 de diciembre de 2022 el dictamen N° 108 del Instituto de Bienestar Rural y de la Tierra (Indert) en el cual argumentaba su postura desfavorable a la ley vigente N° 7083/2023, que desafecta tierras públicas para los asentamientos instalados en la finca 916, pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional.

Esta iniciativa promulgada el 16 de mayo de este año había sido impulsada por el exdiputado y ahora senador cartista Basilio “Bachi” Núñez junto con los exlegisladores colorados Pastor Soria, Ángel Paniagua, Arnaldo Samaniego y Enrique Mineur (PLRA). El plan aprobado el 21 de setiembre de 2022 por la Cámara Baja establecía que las 5.589 hectáreas de la finca 916 –que luego aumentó a 7.400 hectáreas– pasen a favor del ente agrario.

El Indert, sin embargo, fundamentó (cuando el proyecto llegó al Senado para su estudio) que la fracción de la finca 916 pretendida está dentro del área silvestre protegida de dominio público denominado Refugio de Vida Silvestre de los Humedales del Bajo Chaco, según los decretos 6473 y 8424, de los años 2011 y 2012, respectivamente.

Además, la institución indicó que se veía imposibilitada de cumplir presupuestariamente con la Ley 5387/2014 que “establece que toda desafectación de bienes inmuebles del Estado paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerzas Armadas de la Nación será a título oneroso y a cotización actualizada”.

“Si se llegara a desafectar a favor del Indert, es este ente el que tendrá que cargar con esos costos, lo cual escapa por mucho a las posibilidades presupuestarias y financieras del Indert, considerando ya la deuda preexistente y pendiente por el pago de tierras expropiadas a través del tiempo”, decía el dictamen.

Despojo de tierras de Defensa: modificaron para seguir

Ante el rechazo del Indert, la comisión del Senado dictaminó que las tierras públicas pasen a ser administradas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Municipalidad de Villa Hayes mediante un convenio de cooperación interinstitucional a fin de planificar y establecer un proyecto urbanístico integral con el Ministerio de Defensa Nacional.

La ley finalmente se aprobó con ese cambio como también se redujo a 1.167 hectáreas la cantidad a ser desafectada para los supuestos “sintierras”. A esto se sumaron 641 hectáreas aprobadas para la venta a El Farol SA (Adelaida Cañete) y Sermat SA (Carlos Duarte) para la instalación permanente de sus vertederos. Así se concretó el despojo de 1.808 ha.

Con los cambios volvió a Diputados, donde el 12 de abril de este año, escasos 18 días antes de las elecciones de abril último, obtuvo la aprobación. El 16 de mayo último Mario Abdo promulgó la ley.

Caso omiso a advertencias

El Ministerio de Defensa Nacional también advirtió al Senado sobre las irregularidades en ley vigente para el despojo de 1.808 ha de la finca 916. En las tres notas enviadas a esa cámara -cuando estudiaba el proyecto- se citaba que “los asentamientos citados no se ajustan a la verdad de los hechos y ocupación en el terreno; los seudodirigentes extorsionan a los compatriotas más necesitados, y realizan cobros por diversos motivos”, además, lo solicitado corresponde al 75% del resto de la propiedad, no respetando el área propia de la unidad militar, invadiendo el área silvestre protegida, decían los documentos.

El MDN recomendó primero solo desafectar 421 hectáreas para evitar el negociado con la venta de lotes de los seudodirigentes.

“Un pedazo es para él”, dice Celeste Amarilla

La senadora liberal Celeste Amarilla señaló ayer a ABC que su colega cartista Basilio “Bachi” Núñez tendría intereses particulares en la finca 916. “No me cabe duda de que un pedazo es para él”, declaró con relación a la ley que presentó para la desafectación de 5.589 hectáreas del inmueble perteneciente al Ministerio de Defensa. “Cuando defendimos nuestra postura, dije que dentro de 5 años vamos a enterarnos de que el señor Núñez tiene una estancia ahí. A mí no me cabe duda de que un pedazo es para él y quizás otros políticos”, agregó Amarilla.

La legisladora relató que durante un recorrido realizado por las tierras ahora despojadas del Estado se encontraron con estancias, tanques, ganado, caminos de todo tiempo y otras construcciones. Añadió que Núñez debería perder su cargo legislativo ante las presuntas irregularidades que cometió. No obstante, afirmó que no prevé presentar un pedido de pérdida de investidura contra su colega cartista.

El sector con despojo consumado al Ministerio de Defensa corresponde a otra fracción de la Finca 916. No es la zona de los “ocupantes vip”.