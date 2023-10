Pérdida de investidura de Pettengill a comisión

Las senadoras Celeste Amarilla (PLRA) y Yolanda Paredes (CN) plantearon la pérdida de investidura de su colega por seguir con acciones en la empresa Ocho A, siendo candidato a senador, que era un punto que lo inhabilitaba como candidato al Congreso.

El hecho saltó a la luz luego de que el legislador haya votado a favor del endeudamiento del Estado para pagar deudas con empresas, en la cuales estaría las de su familia, violando la Ley de conflicto de intereses. En ese contexto a Ocho A se le pagarán G. 90.065.859.475 con el dinero obtenido de la colocación de bonos por US$ 600 millones que fue aprobado en el Senado.

“Existe una disquisición entre la ética y política. En la cuestión ética él debía decir en votar y no, pero en la parte política creo que actuó de acuerdo al espacio que la ciudadanía le dio para llegar al cargo. Tengo entendido que él se apartó en tiempo y forma de sus empresas, creo que no existe una colisión ni legal ni política” dijo el senador Ovelar, aunque aclaró que esa medida no es de su agrado.

“La pérdida de investidura ya es la última instancia, yo no voy a acompañar, porque cometimos demasiadas injusticias en el periodo anterior, pero si hay colegas que piden se va a analizar en las comisiones y luego en el pleno”, dijo el senador Ovelar.