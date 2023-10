Natalicio Chase oficializa su pase a Honor Colorado

Natalicio Chase finalmente oficializó su pase del movimiento Fuerza Republicana y la Bancada Colorada Independiente en el Senado a la de Honor Colorado, tras casi tres meses de sospechas, desde que, incluso antes de jurar, había decidido apoyar a Silvio “Beto” Ovelar, en su candidatura para presidente del Congreso.

“El senador Natalicio Chase se suma al movimiento Honor Colorado. Esta mañana, en la Junta de Gobierno, se reunió con el presidente de la ANR, Horacio Cartes, acompañado de los senadores Silvio Ovelar y Antonio Barrios”, reza un informe de prensa del Partido Colorado.

Las especulaciones se iniciaron ya en junio pasado luego de que se hiciera pública una reunión entre el senador y la dupla presidencial, Santiago Peña y Pedro Alliana, quienes personalmente encabezaban las negociaciones para conseguir que “Beto” sea el titular del Legislativo.

Con su voto, y el de otros senadores “no cartistas”, colorados y opositores, Ovelar consiguió los números necesarios para hacerse con el cargo.

Natalicio Chase: esto es política, no una cuestión de amistad, dijo ya entonces

Tras conocerse su decisión en cuanto a la presidencia del Congreso, Chase había señalado entonces que esta no perjudicaría su relación con el expresidente Mario Abdo Benítez, líder del movimiento.

“Mario Abdo Benítez sigue siendo mi amigo, esto es política no es una cuestión de amistad. Yo tomé una postura dentro de mi representación en el Senado como colorado de acompañar el bloque colorado para la elección de las autoridades de mesa directiva, y eso no significa que yo desconozca mi amistad con Mario Abdo, ya que hemos trabajado juntos”, dijo entonces.

También se le consultó si no podría considerarse una traición su apoyo al cartismo, Chase dijo: “Lo que pasa es que nuestro movimiento que inicialmente era Añetete y después se convirtió como Fuerza Republicana, que era una conjunción de movimientos para un fin electoral, ha desaparecido terminada la elección”.

“El bloque no se mantiene como movimiento, se dividió en varias facetas y cada uno estamos liberados de tomar una decisión política que nos parezca correcta. Yo siempre voy a acompañar la decisión que me parezca correcta, no importa el costo ni el precio, voy a mantener mis convicciones”, había dicho Chase antes de hacer oficial su cambio de bando.

