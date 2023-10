Peña habría pagado US$ 10.000 a lobista para gira por EE.UU. apenas ganó internas

No pasó ni un mes de que ganara las internas coloradas de diciembre del año pasado y el ahora presidente Santiago Peña realizó una gira por Estados Unidos. En forma EXCLUSIVA y para ese viaje, el entonces candidato de la ANR habría pagado US$ 10.000 a una empresa lobista, según el registro FARA del Departamento de Justicia. La contratación, que no especifica plazo de vigencia, se hizo un día después del acto de proclamación de nuevas autoridades de la ANR y menciona reuniones en las oficinas del Congreso y con organizaciones. Lo llamativo es que –de acuerdo al formulario– el actual mandatario viajaba en forma INDIVIDUAL y no como parte de un partido político extranjero, pese a que se consignó como dirección particular la sede de la Junta de Gobierno.