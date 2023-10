Hermano de Bachi vendió predios de Finca 916 pertenecientes al Ministerio de Defensa

Tres resoluciones del año 2015 aprobadas por la Junta Municipal de Villa Hayes y refrendadas por el exintendente esa ciudad, Ricardo Núñez Giménez (ANR, cartista), retiró ayer una comitiva del Ministerio Público a cargo de los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia. Fue luego de un allanamiento en la sede comunal, en el marco de la investigación abierta por la supuesta ocupación ilegal de la fracción conocida como “Jardines de Remansito” dentro de la Finca 916, del Ministerio de Defensa Nacional.

Las disposiciones, con números 273, 274 y 361, detallan la adjudicación y autorización en venta a título definitivo de parte de las 131 hectáreas que pertenecen al Estado paraguayo. En los documentos, se autoriza al entonces intendente y hermano del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez a suscribir las escrituras de transferencia sobre terrenos que hasta ahora no son de la municipalidad y siguen bajo el dominio de Defensa Nacional.

Entre los beneficiarios con este negocio aparecen el juez de Villa Hayes, Daniel Iván Gómez Rambado; Víctor José Vinader Vallejo y Georgina Sánchez Ortega.

Gómez Rambado figura como adjudicado con un terreno de 1.829,36 metros cuadrados, a un precio de G. 8.517.500, a razón de G. 4.656 el metro cuadrado. Por su lado, Vinader Vallejo -quien sería hijo del administrador judicial de Aceros del Paraguay (Acepar), designado el 7 de noviembre de 2013- accedió a una propiedad de 10.572,02 metros cuadrados, por G. 95.148.180, a razón de 9.000 guaraníes el metro cuadrado.

En tanto, Sánchez Ortega recibió un lote de 1.241,50 metros cuadrados, por G. 5.780.454, es decir, G. 4.656 el metro cuadrado.

Ya pagaron todo por lotes de finca 916

La comitiva fiscal, además de las copias de las resoluciones, accedieron a las informaciones administrativas en las cuales se constató que todos estos beneficiarios ya abonaron a la comuna por esos lotes, confirmó ayer a ABC el actual jefe comunal villahayense, Luis López (ANR, cartista).

López intentó minimizar el operativo del Ministerio Público y dijo que más bien se trató de una “visita muy amistosa” porque se les entregó todos los documentos que precisaban y que ellos tenían en la institución.

Finca 916: negociado luego de ser área urbana

El aparente negociado con tierras del Ministerio de Defensa Nacional en la finca 916 por parte de la municipalidad comenzó, coincidentemente, luego de la inclusión y ampliación de la zona Jardines de Remansito al área urbana de Villa Hayes. Así al menos quedó en evidencia a partir de la verificación de los documentos.

La normativa municipal N° 007/2015 fue promulgada el 15 de setiembre de 2015. Fue luego de un pedido presentado el 2 de julio de 2015 por entonces intendente Ricardo Núñez para ampliar el bloque urbano de Remansito, incluyendo el barrio Jardines de Remansito, distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.

Las resoluciones de adjudicación, venta y transferencia de los terrenos en ese sector comenzaron a emitirse escasos días después. Dos tienen fecha 13 de octubre de 2015, mientras que una es del 1 de diciembre de 2015.

Un punto para destacar es que todos estos trámites se hicieron en los últimos meses de gestión de Núñez al frente de la comuna villahayense.

Insiste sobre las 131 ha pero habla de “prudencia”

El intendente de Villa Hayes, Luis López (ANR, cartista), insistió ayer en que la municipalidad es la actual dueña de las 131 hectáreas de la finca 916 que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Sin embargo, habló de prudencia con relación a los trámites para la regularización y adjudicación de terceras personas.

López intentó defender las resoluciones aprobadas por la Junta Municipal y que fueron refrendadas por el entonces intendente y hermano de Basilio “Bachi” Núñez, Ricardo Núñez (ANR, cartista), sobre la venta y transferencia a título definitivo de porciones de las 131 hectáreas en Jardines de Remansito.

“Ellos se basaron exactamente en los mismos criterios de nosotros”, dijo haciendo referencia a los decretos del Poder Ejecutivo del 2002 y 2020 por los cuales se aprobaron la transferencia de la fracción al Ministerio de Agricultura y luego al Indert.

No obstante, el jefe municipal dijo que su administración no tomó acciones (como de adjudicar y transferir terrenos en esa zona) porque no tienen el dominio del título, como sí lo tienen sobre otros barrios de Remansito, como San Jorge.

“Más todavía ahora nuestro criterio es ser un poco prudentes y definir bien los pasos a seguir. Nosotros una vez que surgió todo este tema en Jardines de Remansito nos acercamos a la Procuraduría. Conversamos y acordamos instalar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Defensa, Indert, Escribanía Mayor del Gobierno, Procuraduría General de la República (PGR) y la municipalidad. Lastimosamente no se respetó esa palabra que acordamos con el procurador general de la República”, refirió.

Adelantó que como municipalidad recurrirán al Poder Judicial. “Queremos ser coherentes con nuestra responsabilidad (...) Si mañana el Poder Judicial nos dice, no; por esto y por esto no tienen razón, vamos a aceptar”, añadió.