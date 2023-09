Lujosas casas resplandecen en lotes a ser despojados al Ministerio de Defensa

Casas de verano con finas terminaciones y ventanales de vidrio templado tipo blindex sobresalen en los inmuebles pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), en la zona conocida como “Jardines de Remansito”, distrito de Villa Hayes. Algunas de las residencias incluso cuentan con muelle privado, aprovechando la envidiable ubicación en la ribera del río Paraguay, en inmediaciones al Puente Remanso.

Los terrenos de diferentes dimensiones, sin embargo, están a punto de ser despojados al Estado paraguayo gracias a un proyecto de ley presentado por el actual senador Basilio “Bachi” Núñez y el exdiputado Edwin Reimer, ambos colorados cartistas. La legislación tuvo aprobación automática el miércoles último debido a una descarada maniobra del sector liderado precisamente por uno de los proyectistas, el senador Núñez.

Este último junto con leales colorados abandonaron la sesión cuando tenía que tratarse la citada ley.

La senadora liberal Celeste Amarilla denunció que pese al pedido de conocer a los beneficiarios con las valiosas tierras públicas no lograron acceder al listado. No obstante, mediante registros del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), pudo conocer que los lotes están ocupados por personas en su mayoría acaudaladas y lejos de cumplir los requisitos para ser beneficiarias de inmuebles estatales.

La legisladora, mediante una publicación en sus redes sociales, detalló los nombres de los que serían ocupantes de los terrenos y serían los próximos dueños.

Personas citadas por Celeste Amarillla y que estarían en tierra en Ministerio de Defensa

Entre las personas citadas por la senadora Amarilla están: Sara Alviso, Alfredo José Vinader Casalli, Daniel Gómez Rambado, Rossana Ramírez, Miguel Reinal, Jorge García, Gumercindo Leguizamón, Fernando Camacho, Berthold Penner, Hans Karl Janz, Wesley Kheler Sawatzky, Óscar Peter Klassen y Hugo Berthold Friessen. También figuran: Rodney González, Walter Escobar, Martín Amaini, Seria Damián Vázquez y un señor de apellido Melgarejo.

La legisladora igualmente menciona que los terrenos públicos a ser despojados tienen una cotización de mercado de más del millón de dólares, dependiendo de las dimensiones de los mismos.

Según Amarilla, el metro cuadrado de un inmueble en esa zona ronda los 280 dólares.

Atendiendo a que los lotes tienen una superficie mínima y máxima de 1.266 y 37.775 metros cuadrados, respectivamente, el precio de venta de ellos debería estar entre 354.480 dólares y US$ 10.577.000, siempre según la referencia dada por la senadora.

La ley para la desafectación del padrón Nº 14638 de la Finca 916 establece que los lotes pasarán a favor de la Municipalidad de Villa Hayes para su posterior transferencia a título oneroso a los actuales ocupantes.

La superficie total a ser despojada del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) es de 131 hectáreas, con 9.838 metros cuadrados y 3.729 centímetros cuadrados, según el documento.

Arnoldo Samaniego admite que no leyeron proyecto

El senador Arnaldo Samaniego (ANR, Independiente), si bien dijo que no estaba presente en la sesión ordinaria del miércoles, admitió que no leyeron el polémico proyecto de ley de desafectación de las tierras del Ministerio de Defensa en Remansito.

También indicó que no tendría por qué saber el listado de los beneficiarios de las tierras. Añadió que la comisión pertinente tenía que aconsejar el rechazo por no cumplir con los requisitos, pero que los senadores no pueden saber todos los detalles de las leyes que se van aprobando.

“Desconozco quiénes son los ocupantes, vi la lista y tampoco les conozco; esa debería ser tarea de la comisión”, indicó. Luego admitió que existió un conflicto de interés ya que su colega Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) fue autor del proyecto de ley y titular de la única comisión que dictaminó. “Fue un error que se gire a una sola comisión”, concluyó.

La senadora Celeste Amarilla y el senador Eduardo Nakayama, ambos del PLRA, pedirán una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña (ANR), para solicitarle que vete la expropiación de tierras del Ministerio de Defensa, ubicadas en Villa Hayes, a favor de presuntos “okupas vip”.

Amarilla denunció que entre los ocupantes estarían denominados “okupas vip”, pues se trataría de portentosos empresarios, menonitas e, incluso, políticos, quienes tienen instaladas estancias, cabañas, náuticas y mansiones en estas tierras.

La legisladora mencionó ayer a ABC que, junto a otros opositores, solicitará una audiencia con el presidente Peña para pedirle que vete la ley sancionada. De lo contrario, estas tierras de alto valor en el mercado serán vendidas a precios irrisorios, según mencionó.

Refirió que la intención es dejar sin efecto la desafectación y que los ocupantes sean desalojados de las tierras que son del Estado. “Tiene que haber desalojo porque son tierras estratégicas que (el senador cartista) Bachi (Núñez) le está despojando de a poco al Ministerio de Defensa”, dijo.