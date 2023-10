Se eliminaron gastos superfluos y se reasignó dinero a necesidades urgentes, dicen desde Comisión Bicameral de Presupuesto

El senador colorado Derlis Osorio, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, se refirió a las modificaciones que hicieron con relación al Presupuesto General de la Nación 2024.

El legislador resaltó que no hay “un solo aumento de salarios”, y que se reasignó el dinero de “algunas instituciones que tenían gastos superfluos”, a otras que estaban teniendo “necesidades urgentes”.

Con respecto al presupuesto del Parlasur, Osorio dijo que el Ministerio de Economía “envió erróneamente al Congreso porque ya no debería haber estado, pero se corrigió en la adenda”.

Añadió que estos recursos eran los que “quisieron asignarse para dieta de parlamentarios pero se rechazó en bicameral”.

Reconoció que sí se entregaron aportes a los partidos políticos, pero porque estos no se les pagaban desde el año 2020. Detalló que en ese entonces, estaban presupuestados G. 35.000 millones, sin embargo ahora se resolvió otorgarles solo una parte, para paliar un poco lo adeudado.

Recortaron “gastos superfluos”

Osorio detalló que la mayoría de los integrantes de la Comisión Bicameral de Presupuesto tuvo el criterio de hacer algunos recortes de gastos superfluos, para asignarlos a instituciones que tenían pedidos muy urgentes. En total, se reasignaron US$ 37 millones. El legislador aclaró que en todo momento se respetaron los topes presupuestarios.

“Tuvimos pedidos de aumentos de ampliaciones presupuestarias por alrededor de US$ 700 millones, pero no se ha otorgado un solo aumento; se han reprogramado US$ 37 millones. No se otorgó ningún aumento salarial, y a muchas instituciones se les recortaron recursos como remuneraciones extraordinarias, horas extras, viáticos, sin afectar a los ministerios de Educación, Salud y seguridad”, puntualizó el senador.

Parte del dinero va a alimentación escolar

Además, contó que parte de las reasignaciones fueron a gobernaciones, que manifestaron necesitar más recursos para alimentación escolar.

Comentó que muchas gobernaciones del interior del país reclaman desigualdad en la distribución de recursos entre Capital, que tiene 100% de cobertura, mientras que otros departamentos del interior llegan a apenas 15% de cobertura. En total, se reasignaron G. 54.000 millones a alimentación escolar, y el dinero de redistribuirá proporcionalmente de acuerdo a la población.

En cuanto a otras instituciones que recibieron recursos, Osorio citó al Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, la Universidad Nacional, el Hospital Niños de Acosta Ñu y el Hospital de Clínicas.

Más plata para la Corte

Al consultársele detalles sobre qué asignación recibió la Corte, indicó que principalmente tienen que ver con obras en ejecución y algunas que deben iniciarse en el 2024.

Además, puntualizó que se utilizará dinero en creación de juzgados, Cámaras de Apelación, todo de acuerdo a lo solicitado por ministros de la Corte.

Aclaró que en este caso “No se otorgó todo lo solicitado, pero sí lo que la comisión consideró más urgente”.

Con respecto a los aumentos para el Ejecutivo, mencionó que estuvieron incorporados desde inicios, pero luego se agregó el aumento a parlamentarios. No obstante “todo fue excluido ayer y fue a ingresar a la bolsa común de recortes para reasignarlos a instituciones”.

Rechazan aumento a parlamentarios

Al ser consultado en mayor detalle con respecto al aumento a parlamentarios, indicó que el proyecto indicaba alrededor de US$ 1 millón.

“Rechazamos estos aumentos”, aclaró.

Sin embargo, el proyecto de presupuesto ahora va a la Cámara donde será evaluado y luego a Cámara de Senadores.