Legisladores acordaron aprobar PGN a “libro cerrado” a cambio de aumento salarial, insiste Peña

Tras hablar de “extorsión”, el presidente Santiago Peña recalcó esta noche en ABC TV que él recibió el pedido de los “aumentazos” a cambio de la no modificación del proyecto de Presupuesto General de Gastos 2024.

“(Los legisladores) le plantean al Ejecutivo, estaríamos dispuestos a aprobar como libro cerrado, pero por qué no plantea un reconocimiento sobre lo que el parlamentario dejó de percibir en la pandemia, que son el seguro médico y el combustible. Esto tiene un costo político pero yo asumí porque entiendo que si esto significaba que no iban a tocar el presupuesto, iba a ser por un bien mayor”, manifestó.

El mandatario sostuvo que precisamente en la Comisión Bicameral le “dieron la razón” porque los legisladores rechazaron la adenda para el “aumentazo” pero modificaron el PGN.

“Reasignaron U$S 250 millones, a raja tabla empezaron a sacar rubros y empezaron a reasignar dos millones de dólares más para partidos políticos, pagos a expropiaciones a empresas privadas... justamente lo que yo quería evitar con un costo mayor. Lo que ocurrió tiene un impacto 37 veces mayor de lo que habíamos planteado”, declaró Peña.

“Actué de buena fe”, dice Santiago Peña

El Presidente agregó que ha tomado la decisión de plantear la adenda para los aumentos pese a que sabía lo que iba a generar en cuanto a críticas.

“¿Yo actué mal? Yo creo que no, actué de buena fe. Asumí un costo político, una medida impopular por un bien superior para aquellos sectores más necesitados. Esta es un negociación, un compromiso, yo no fallé, yo cumplí. Fallaron ellos y hoy me dieron la razón ellos”, dijo recalcando al mismo tiempo que la Comisión Bicameral de Presupuesto plantea modificaciones que ponen en riesgo varios proyectos del Poder Ejecutivo.

Peña se niega a dar nombre de legisladores “extorsionadores”

Ante la insistencia de que dé nombres de legisladores que asumieron con él el compromiso, señaló que no fue solo una persona sino que fue “parte del diálogo”.

Admitió que esto dañó su imagen pero que él estaba dispuesto a absorber ese costo por un “bien superior”. El presidente señaló que le hubiese gustado no tener que llegar a estos acuerdos y tener el presupuesto ideal sin costo político, pero que realizó una evaluación política y tomó una decisión pese a que era impopular.

