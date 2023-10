Aumento a legisladores: Santi Peña admite que fue “extorsionado” por parlamentarios colorados

En el programa televisivo “Cara o Cruz” de Unicanal, conducido por Jorge Torres y Eduardo “Pipo” Dios Kostianovsky, anoche el presidente Santiago Peña admitió haber sido víctima de una “extorsión” por parte de legisladores colorados y de la oposición en relación al pedido de aumento de la dieta para los congresistas que partió desde el Ejecutivo. Este aumento sería de G. 5 millones para cada uno, que entre dieta y gastos de representación cobran mensualmente casi G. 33 millones.

“Le pedimos a la Comisión Bicameral que no modifiquen. Este es un presupuesto que está ajustado con alambres e hilos que -si empezás a mover- se desarma esto; entonces, empiezan a hablar: ‘Vamos a reprogramar, a tocar los intereses de la deuda pública, a reasignar US$ 100 millones’ y yo les digo que no hay espacio para eso”, dijo Peña en esa entrevista.

“Entonces, viene el planteamiento de los legisladores del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto, pero que me dicen: ‘¿Sabés qué, Presidente? Nosotros no vamos a tocar el presupuesto, pero acá usted tiene que absorber una medida que es impopular y que todos los legisladores queremos y nadie se anima a decir: nosotros hace 10 años que no tenemos ningún ajuste salarial’. ¿Es impopular? Es súper impopular”, agregó.

“Es una extorsión”, dice Santi Peña

Fue replicado por uno de los entrevistadores, quien le cuestionó que no era el momento para un reajuste a la dieta de los legisladores, a lo que respondió: “¿Cuándo es el momento, en los próximos 5 años? ¿Y qué hacemos si el próximo año el Parlamento modifica el presupuesto y genera un descalabro?”.

Luego, el otro conductor del programa le cuestionó que se trata de una medida extorsiva por parte de los legisladores. Respondió: “Es una extorsión... Es una extorsión. El Ejecutivo presenta un presupuesto y el Congreso tiene la decisión de modificarlo”.

El Poder Ejecutivo, a través del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, presentó una adenda al proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024 en que se plantea, entre otros puntos, una ampliación presupuestaria para aumentar en G. 5 millones la dieta de cada uno de los 45 senadores y los 80 diputados.

El Presidente y su equipo económico fueron cuestionados por buscar aumentar el salario a los legisladores, atendiendo a que habían anunciado “austeridad” en torno al PGN 2024, cuyo dictamen debe definir hoy, lunes, la Comisión Bicameral del Congreso.