Otra reculada cartista: Retiran proyecto de impuestazo para asuncenos

Julio “Bollo” González (ANR, HC), quien reemplazó por 30 días al suspendido por violencia Yamil Esgaib,(ANR-HC) no dijo una sola palabra en las sesiones en la que asistió, pero sí, tres días antes de dejar el cargo presentó un proyecto de ley que crea un nuevo “régimen tributario y de otros recursos para la Municipalidad de Asunción”.

El proyecto pretendía dar “superpoderes” al intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez para imponer impuestazos discrecionalmente, puenteando incluso a instituciones como la Dirección de Catastro y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para definir el valor fiscal de inmuebles. Sin embargo, tras una lluvia de criticas de los contribuyentes asuncenos, y de que la bancada colorada de Fuerza Republicana haya indicado que no apoyaría la iniciativa de los cartistas, Bollo González presentó hoy el pedido de retiro del proyecto.

“Solicito retirar el anteproyecto de ley para no generar ningún tipo de suspicacia hasta tanto se pueda socializar y discutir a cabalidad el proyecto entre todos los actores”, reza parte de la nota que lleva la firma del ahora ya ex diputado.

Desde la Municipalidad de Asunción argumentaron que el “régimen tributario y de otros recursos para la Municipalidad de Asunción” era simplemente la actualización de la ley Nº 881/81″ que establece el régimen tributario para la comuna y actualmente lleva “41 años sin actualizarse”.

Está de moda la reculada

Por su lado el diputado Mauricio Espínola (ANR-FR) dijo que no le extraña la nueva reculada del cartismo, pues se evidencia que hay espacio en la política para la crítica responsable, la vergüenza y la rectificación.

“No hemos dado cuenta de que se debe tener una critica responsable, y luego las rectificaciones. Ya que están tan de moda las reculadas de parte del equipo político oficialista. No se podía aprobar, la banca de diputados pertenece a Asunción no al intendente y el colega abusó de su paso breve por el congreso”, dijo el diputado Mauricio Espínola.

Por su parte, la diputada Johanna Ortega (PPS) indicó que la ley necesita de una actualización, pero que debe pasar por todos los estamentos antes de llegar a un proyecto. Agregó que el intendente asunceno no goza de la confianza de la ciudadanía y que perdió completamente la credibilidad por lo cual no se le puede dar “superpoderes”.

“La reglamentación data del 81, es algo que debe modificarse, pero la forma en que se presentó genera duda. La ley es muy general y necesita una actualización pero el proceso creo que debe ser más participativo. Cuidar ese equilibrio de poderes y no darle superpoderes a nadie. Esta administración no goza de ninguna confianza, por eso se debe evaluar por la falta de credibilidad de Nenecho Rodríguez no se puede recibir así”, dijo Johanna Ortega.