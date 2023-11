Cartes es la sucesión del modelo stronista como refugio de narcos, afirma Esperanza Martínez

Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasu, lamentó esta mañana la forma en que se está desarrollando el caso de Sebastián Marset en nuestro país, señalando que es una muestra del deterioro institucional del Paraguay.

“Un narcotraficante que está siendo buscado desde hace meses por tres países a nivel internacional. Un narcotraficante de alto peso que termina en una entrevista como siendo un gran personaje y como una persona que despierta el interés como si fuera un cantante de rock o como si fuera un científico o alguien que pueda ocupar realmente toda la noche de un domingo”, dijo la senadora.

En ese sentido, calificó al cartismo como el sucesor del modelo stronista de complicidad con el crimen organizado. “Esta especie de complot entre el Estado, entre el Partido Colorado desde hace décadas, porque este es un modelo que viene desde Stroessner. Stroessner, Cartes, pareciera como la sucesión de un modelo donde Paraguay se convierte en el refugio de los narcotraficantes”, dijo la senadora.

Martínez recordó a Auguste Riccord como el inicio de la mirada hacia nuestro país como refugio de estas personas, que encontraron en Paraguay un sistema de protección “desde la visa, desde los documentos de identidad, la seguridad de poder quedarse sin que les toque ningún organismo de seguridad”, lamentó.

Esperanza Martínez: Marset manejó datos de A Ultranza PY

La senadora Martínez señaló que confía en que todo lo que dijo Marset con respecto a la información de la investigación de A Ultranza PY es cierto. “Debe tener A Ultranza, debe tener los nombres de los fiscales, seguramente él es el que decide dónde se va a intervenir. Habla con los fiscales”, dijo Martínez.

“Ustedes se acordarán que cuando vino la gente de A Ultranza, y traían las órdenes de allanamiento y de intervención, venían con los papeles así y le decían a los fiscales y policías paraguayos: ‘Ahora vamos a irnos a tal lugar’, porque no tenían confianza. Se iban medio minuto antes a saber a quién iban a allanar, por eso consiguieron algunos allanamientos exitosos y otros que el portero nomás ya le entretuvo dos minutos al fiscal y se escaparon por otro lado”, recordó la senadora.

Asimismo, señaló que viendo la serie “ADN del delito”, que muestra parte del desarrollo de acciones del crimen organizado en Paraguay, es una ficción de la televisión, “pero es nuestra realidad”.

Con respecto a lo señalado por Marset, que dijo que Tío Rico está aislado porque puede contar mucho, aseguró que existe una rosca que involucra a políticos, miembros de los tres poderes, empresarios, medios de comunicación, que están detrás de los peones que hacen el trabajo sucio, violento. “Este es un sistema, una organización, fortalecida por la debilidad del Estado”, subrayó.

Barchini: parece que el Presidente no lee los diarios

Con respecto al caso particular del ministro de Justicia, Ángel Barchini, aseguró que parecería que el Presidente no lee los diarios, ni escucha la televisión, ni se entera que “nuestro ministro está sindicado por las autoridades de Bolivia y, ¿alguien se escandalizó por eso?”.

“¿Alguien hizo alguna aclaración, alguien está investigando? ¿El procurador, el fiscal general? Si son tierras de pobres y campesinos, indígenas, ahí si que hay mil quinientos policías se van a sacarle a cinco campesinos que tienen dos tomates y una planta de mandioca, pero a estos bandidos nunca le pueden encontrar”, criticó.

Para la senadora, existe una especie de disociación en términos de la eficacia. “Cuando se trata de los campesinos, antes de que entren medio metro en una tierra ya están todos ahí, pero estos señores, imagínense. Entra una periodista y le hace una entrevista a un tipo que está buscado por tres gobiernos en este momento. Es como para decir ‘no somos más inútiles porque no practicamos”, remarcó.

La senadora dijo que la tecnología actualmente está muy avanzada como para que no se puedan encontrar las 1.500 pistas clandestinas que se encuentran en Paraguay y que la voluntad política es lo que no hay “Son todos amigos y cómplices”, enfatizó. “Acá la ley está, lo que no se puso es ningún guaraní para comprar los radares”, acotó.

