Édgar Acosta: “PLRA, un partido con deudas y sin ideas”

El ex diputado liberal Édgar Acosta conversó esta mañana con ABC Cardinal sobre las propuestas de varios de sus correligionarios de dividir el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y señaló que su primera intención es, dentro de su partido, cambiar la forma en la que se está llevando adelante, porque considera que está extremadamente mal.

“Ante la consulta de las ideas de algunos parlamentarios y afiliados de dividir, primero hay que hacer todo lo posible dentro del partido de modificar la forma que se está administrando”, dijo el exdiputado.

“Me preguntaban sobre las manifestaciones del señor Jaeggli, y yo decía que el problema del Partido Liberal no es solo una cuestión de deudas; el partido no tiene ideas, el partido no tiene discusión, el Partido Liberal en los últimos años no ha debatido cuestiones importantes que hacen a la realidad nacional y eso la gente ve y no nos vota”, señaló Acosta.

“Podíamos haber alertado a nuestros legisladores, que son los que nos representan, que el Ministro de Economía, con todos sus títulos, hizo ‘copiar y pegar’ un presupuesto. Ya no más una cuestión electoral, partidaria, azul, polca, sino que realmente discutamos ideas”, dijo.

Édgar Acosta está en conversación con autoridades electas por el PLRA

El exdiputado señaló, en ese sentido, que está en conversaciones con autoridades electas y no solo del departamento Central, sino que recibe llamadas desde varios puntos del país pidiéndole su participación en la articulación de ese cambio.

Acosta señaló que conversó con Celeste Amarilla, una de los que anuncian la división del partido, y dijo que esta le manifestó que no ven otra salida ante la actual situación y la forma en que se está administrando la nucleación política. Ante esto, Acosta señaló que es importante que haya debate.

“Yo creo que no hay que descartar la idea -de la división-, pero primero tratemos de salvar a nuestro partido desde adentro, de ver si podemos cambiar. Creo que el presidente del partido, Fleitas, y Tito Saguier están marcando una hoja de ruta de conversar, de dialogar, de aceptar los errores, porque si uno no acepta los errores, no corrige.

El exlegislador señaló que es importante para la República la restauración del PLRA, “porque una oposición débil favorece al autoritarismo y en este momento el gobierno de Peña no tiene un contrapeso y eso es preocupante por la salud de la República”, aseguró.

El PLRA no puede seguir siendo un apéndice del Partido Colorado

El exdiputado se manifestó a favor de salvar su partido y por ello está conversando con intendentes y concejales, además de convencionales, para superar la cuestión de “polca y bandera. Hay que buscar el bienestar de la gente”, dijo.

“Ya nos ven como un apéndice del Partido Colorado y el Partido Liberal tiene que volver a independizarse para ser opción de gobierno. Muchos ven al partido como una opción de negocio, llegar a los cargos para negociar, y eso hay que decirlo y hay que cambiar”, dijo Acosta.

