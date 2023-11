Papelón del gobierno de Santi Peña: firmaron documentos con un país que no existe

Si pensaron que no podrían superar a Mario Abdo Benítez reunido con un falso CEO de Lamborghini en América Latina, se equivocaron. El ministro de Agricultura de Santiago Peña no solo se reunió, sino que firmó un memorándum de entendimiento con un país que no existe: ¿Estados Unidos de Kailasa?