Petropar “disfraza” su contabilidad para bajar precios, según vocero de emblemas

Petróleos Paraguayos (Petropar) nuevamente anunció ayer una reducción de precios de las naftas, una medida que las empresas privadas del rubro calificaron de “populista”. Asimismo, afirmaron que, con este tipo de medidas, el Gobierno de Santiago Peña solo está logrando “fundir” a los emblemas privados del sector de combustibles, que emplea a miles de paraguayos.

En este sentido, acusan a las autoridades de la petrolera pública, liderada por Eddie Jara, de la forma absurda en la que la estatal está disfrazando su contabilidad para justificar sus pérdidas con la venta de diésel y gasolina a precio irreal.

“Sí, están disfrazando su contabilidad, está todo calculado. No sabemos cuál es el objetivo del Gobierno. No creo que sea fundir a las empresas privadas, pero hasta ahora eso es lo que está consiguiendo y no se da cuenta de que su medida populista no tiene mucha repercusión”, expresó Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac).

Señaló que la reducción del precio de combustibles es lo único que puede anunciar el Gobierno, porque nada se hizo en los otros sectores. “Parece que (la reducción de precios de combustibles) es lo único que puede anunciar el Gobierno por el momento, porque en el sector salud no se hizo nada, en educación tampoco, en seguridad menos y la generación de más empleo ni hablemos, pues ocurre lo contrario, se pierden puestos de trabajo”, expresó.

Empresas dejarán de invertir en el país

Al mismo tiempo, Bazán señaló que ante esta situación, las empresas dejarán de invertir en el país y que ya solicitaron reuniones con las autoridades ante este escenario, pero no son recibidos.

“Raizen (Shell) ya suspendió sus inversiones del año que viene, Puma cortó a menos de la mitad de lo que iba a invertir y Enex suspendió toda nueva inversión. Todo esto por culpa de estas políticas inentendibles. Esta gente no está viendo el perjuicio que están haciendo. Solicitamos varias veces reuniones y no nos conceden. No les interesa”, expresó.

Asimismo, el empresario resaltó que hace rato Petropar pierde con el gasoíl, producto que comercializa a precios que no condicen con las cotizaciones internacionales. “El gasoíl es el producto más vendido y lo disfrazan de todas las formas, no les importa”, expresó.

Al mismo tiempo, los emblemas Petrobras y Copetrol resaltaron que el populismo de Petropar con los precios de los combustibles artificiales está afectando a todas las compañías del sector y que la petrolera pública, de forma absurda, está disfrazando su contabilidad para justificar sus pérdidas.

“A nadie le interesa si una empresa privada pierde dinero, la cuestión es que la pública (Petropar), como no se financia del bolsillo del presidente, simplemente ficticiamente genera ganancias y en realidad pierde”, resaltó el vocero de las importadoras de combustible.

Respecto a la suspensión de las inversiones de las empresas privadas del rubro, indicó que todas están en esa misma situación. También intentamos consultar sobre el tema al empresario del sector, Luis Ortega, pero no tuvimos respuestas.

Petropar habla de “colaboración” de operadores

ABC Color no logra entrevistar al presidente de Petropar, Eddie Jara, sobre este y otros temas, pero desde la Dirección de Comunicaciones de la petrolera pública informaron que la reducción de precios de las naftas se debió a la llegada de las nuevas partidas del carburante y que “la colaboración de los operadores”, al ceder parte de su margen, permitieron una nueva baja.

Asimismo, resaltó que Petropar mantiene un margen bruto positivo que logra cubrir los gastos gracias al “significativo volumen de venta”. “Estimamos cerrar este mes con un balance positivo, al igual que los últimos tres meses. Desde que asumió esta administración, en agosto de 2023, Petropar ha generado un promedio de 5.000 millones de guaraníes por mes hasta octubre”, resaltó en el escrito enviado a este diario.

Sin embargo, la empresa pública no informó las cifras de sus márgenes por litro, el monto al que “renunciaron” sus operadores, ni mucho menos el balance de la estatal, que desde que asumió esta administración “se guarda bajo siete llaves”.