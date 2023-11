Cartistas y sus satélites insisten en reducir penas carcelarias a corruptos

Los cartistas y sus satélites de la Cámara de Diputados se resistieron a remitir al archivo el polémico proyecto de ley “Que modifica el art. 67 de la Ley N° 1.160/97, Código Penal Paraguayo”, que tiene como fin reducir hasta el 50% las penas carcelarias a funcionarios públicos que devuelvan lo robado. La iniciativa fue presentada por el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC).

La propuesta parlamentaria hace apenas ocho días ingresó a la Cámara de Diputados de manos de Esgaib y pese a no tener un solo dictamen de las comisiones asesoras ya estuvo en el punto tres del orden del día de la sesión ordinaria de ayer. Pero tras las críticas de varios sectores, el diputado Miguel Del Puerto (ANR, HC) solicitó aplazar el tratamiento por 15 días “para mejor estudio”.

Los diputados Raúl Benítez (PEN), Rocío Vallejo (PPQ) y Johanna Ortega (PPS), sin embargo, solicitaron enviar al archivo sin mayor trámite el documento, pues el proyecto solo busca dar un premio a los funcionarios públicos corruptos. Agregaron que ya existen leyes que pueden ser aplicadas para la recuperación del dinero robado o el resarcimiento, cuyo argumento fue utilizado por Esgaib para presentar la iniciativa.

“La corrupción mata cuando no llega los medicamentos a los hospitales, cuando se roba la merienda escolar, cuando las obras se sobrefacturan. Es mentira que los ladrones de cuello blanco no son peligrosos. No se los puede premiar con reducción de penas sino bajar todo el peso de la ley sobre ellos. La corrupción debe tener sanciones más severas por qué se está tocando la plata del ciudadano”, dijo Vallejo.

Por su lado, el diputado Roberto González (ANR-FR) agregó que la iniciativa del cartista otorgaba un estatus de “ciudadanos de primera a los funcionarios públicos” que tendrán la opción de reducir sus penas carcelarias si se arrepiente y devuelve lo robado, cuando el “ciudadano común” no tiene ese “beneficio jurídico”.

Latorre defiende proyecto que favorece a corruptos

El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), declaró ayer estar de acuerdo con la iniciativa de su correligionario Esgaib, de que se necesita de una herramienta jurídica para recuperar el dinero robado del erario público, pero insistió que se debe debatir más el proyecto antes de enviar al archivo o aprobarlo.

“No se puede rechazar de entrada el proyecto de un colega, se debe estudiar y luego decidir”, defendió Latorre.

Continúa con bravuconadas

El diputado cartista Yamil Esgaib una vez más se mostró misógino e interrumpió en su alocución a la diputada Johanna Ortega (País Solidario), quien estaba argumentando porqué se debía archivar el proyecto de reducción de penas.

El titular de Diputados Raúl Latorre (ANR, HC) no le observó a su correligionario pero sí le corta el micrófono a los opositores.