El abogado Jorge Rolón Luna, analizó los vínculos del crimen organizado en la política paraguaya.

Consultado si cree que estamos en camino de dejar de lado los grupos mafiosos en la política paraguaya, Rolón Luna dijo: “Si hablamos del Partido Colorado, un gobierno ejemónico, salvo ese incidente extraño -como dijo un industrial del gobierno de Lugo-, monopoliza el poder y tiene una influencia y presencia muy grande en los otros poderes del Estado si hablamos del Ejecutivo”.

“Yo he denunciado a fiscales y jueces que votaron en internas con nulos resultados hasta ahora, así como existe toda una movida en distintos ámbitos para dejar impune lo de Hernán Rivas, también en su momento se hicieron unas movidas en el Jurado de Enjuiciamiento para no sancionar a estos jueces y fiscales que activan en política”, indicó.

Rolón Luna aseguró que “el Partido Colorado tiene presencia en órganos extra poder como en la Defensoría del Pueblo. La única vez que escuchamos hablar del defensor del pueblo fue para pedir que destituyan a la directora del Buen Pastor por un tema que más se vincula a la corrupción y no a los derechos humanos”.

Ante el fenómeno del narcotráfico, el manejo del poder por el partido ejemónico y esencialmente corrupto, vemos que la guerra contra el narcotráfico es inútil, es ilusorio pensar que en nuestro país vamos a tener éxito en eso, según se sinceró.

“El Poder Judicial tiene potencial para ser independiente, pero Peña se rodea de negocios ilícitos”

En el ámbito político, las relaciones del partido de gobierno con figuras importantes del narcotráfico a lo largo del tiempo es algo que está a la luz del día, no es algo que se oculta, prosiguió.

Expresó que “lo que dice Peña siempre son declaraciones muy livianas, para la exportación, sin ningún sustento. Si él dice algo en serio tiene que decir: ´tenemos que limpiar nuestro partido, las fuerzas de seguridad, la política y nuestro movimiento´. El resto es pura chacha”.

“El está rodeado de negocios ilícitos, de todo tipo, empezando por el mentor de su carrera política, que todos sabemos quién es”, declaró.

Al referirse al caso Pucheta, dijo: “Ante la duda él opta por la versión conveniente a sus intereses. Si había dudas, él opta por la versión de los hechos que le conviene y elige a esta persona”.

En cuanto al Poder Judicial se habla de un plan autoritario. “Hay que hacer una distinción tuvimos décadas con gobiernos autoritarios, Paraguay no fue la excepción, teníamos un poder judicial sometido absolutamente a la Dictadura. El presidente nombraba directamente a los jueces”, rememoró.

“Cuando se produce la caída del gobierno de Stroessner se requiere adecuar la institucionalidad y el sistema de seguridad al gobierno democrático. Se buscan cláusulas que aseguren un poder judicial independiente”.

“Ahí aparece de manera muy grotesca en este momento el Poder Judicial tiene un potencial para ser independiente porque hay medios de comunicación que van a defender a jueces independientes y hay una sociedad civil que se puede movilizar”, aseguró.

Más adelante observó: “Santiago Peña dice que Horacio es buen tipo, pero Horacio no es buen tipo, es muy difícil pensar que alguien tan astuto que conoce ese submundo no tenga el reaseguro, alguna cosa para que lo tenga bien firme, sujetado a Santiago Peña”.

“No va a jugarse a ‘yo confío en vos, Santiago Peña, en la presidencia, y sé que no me vas a fallar’. Jamás de los jamases, eso probablemente lo sepa Santiago Peña, probablemente lo sepa Horacio Cartes, y no sé si algún día lo sabremos nosotros”, concluyó.