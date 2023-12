Crimen organizado: diputada exige a autoridades asumir control o dimitir

“Hay que fortalecer las instituciones, porque no tenemos una sola institución que sea sólida, todas deslindan responsabilidades. Es cierto que existe una falta tremenda de recursos, pero existe una voluntad política de dotar de esos recursos”, sostuvo Rocío Vallejo.

Consideró que si bien no se puede dar entidad a lo dicho en “entrevista” por el presunto narcotraficante Sebastián Marset, el hecho de que sus helicópteros hayan volado libremente por nuestro territorio y la falta de control a pistas aéreas, lo cual le costó la vida en un accidente de aviación a su colega Walter Harms, tienen como factor en común la vulnerabilidad de los controles a cargo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

“Claro que tienen responsabilidad y deben asumir y deben comenzar a controlar estos vuelos totalmente descontrolados. La autoridad del aire es la Dinac les guste o no les guste, o sino que renuncien”, reclamó Vallejo.

Pistas clandestinas en zonas liberadas

Insistió en muchas comunidades operan abiertamente pistas clandestinas, pero siguen siendo zonas liberadas ante el temor de los pobladores incluso a denunciar, ya que muchas veces incluso las autoridades están vinculadas.

“Hay zonas liberadas, hay zonas que las autoridades no quieren identificar, o sea estas pistas no es muy difícil de identificar, los pobladores mismos de muchos lugares del país bajan y suben (avionetas) todo el tiempo, entonces los únicos que no saben son los de la Dinac. Les falta voluntad política o sino son cómplices de lo que está pasando”, acusó la legisladora.

Finalmente comparó a muchas instituciones de nuestro país con Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), que están tan debilitadas institucionalmente, que tiene funciones pero no las ejercen, y por tanto, no tienen sentido de ser.