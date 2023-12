“A Dionisio hay que sacarlo del Partido”, sugiere Celeste

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) apuntó que su colega Dionisio Amarilla se sometió al sistema, “él se fue al debate, él se explayó una hora, nadie le interrumpió. Hizo la defensa de su proyecto presentó moción de aprobación, se presentó una moción en contra, ganó la moción en contra, él votó e hizo votar y perdió”, recordó Celeste.

Añadió que no se trata de un mandato imperativo y que, ahora sí, Dionisio tenía la obligación de votar con los liberales que rechazan la iniciativa del Ejecutivo “porque no vino un mandato por teléfono, él se sometió a la decisión del Directorio si no, no se hubiera ido, él se sometió a la decisión del Directorio, ahora si a Dionisio hay que sacarlo del Partido”, insistió la senadora en ABC TV.

El Directorio resolvió la exigencia días antes del tratamiento del proyecto.

Ley de Superintendencia: no descartan que el martes validen plan

El senador Rafael Filizzola (PDP) no descartó que el martes, en la sesión extraordinaria del Senado, el cartismo haga un nuevo intento de convocar a una sesión extraordinaria para dar media sanción al proyecto de ley de Superintendencia de Pensiones. Pidió a ciudadanos estar atentos.

“El problema del proyecto de ley de Superintendencia, además de sus serias deficiencias, es sobre todo de confianza. La gente no confía en un gobierno donde predominan empleados de las empresas de Cartes, y que además en el pasado duplicó la deuda del país y en el presente, al parecer, pretende hacer lo mismo”, indicó.

Indicó que para tener un régimen jubilatorio estable y sostenible se debe recuperar la confianza, que solo se puede lograr por medio del diálogo más amplio posible, acordar con los afectados. “Llegar a consensos incluso sobre personas idóneas que tengan la credibilidad para dirigir el ente supervisor”, dijo.

También cuestionó que el Estado se endeude para pagar otras deudas y no pague las que tiene con el IPS.

Acusan a Fernández de pretender embaucar

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, acusó al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, de actuar de mala fe y pretender embaucar a senadores que no pueden interpretar una derogación.

“Se habló supuestamente de una derogación en el segundo párrafo que no existe. En cambio, existen cuatro incisos dentro de ese proyecto de ley, pero es un debate netamente jurídico. Lo que quiso Fernández Valdovinos es embaucarle a los senadores que no tienen preparación jurídica. Entonces acá hay mala fe”, dijo la senadora.

La legisladora dijo que se debe rechazar completamente el proyecto de ley y reescribir, pero a nivel de consenso con todas las clases políticas y sociales. “Acá hay pruebas y prohibiciones expresas que ellos violaron”, enfatizó Paredes.

Dijo que lo más peligroso del proyecto es el artículo 43, que ellos no tocan. Ellos hacen mención a que derogan la ley del año 1950 y también la ley del año 1992, donde dice que el IPS no puede prestar dinero.