Ley de Superintendencia: expresidente del IPS dice que Gobierno “se compró una crisis”

Siguen las repercusiones luego que la Cámara de Diputados sancionara este miércoles la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Pedro Ferreira, expresidente del IPS, expuso algunas de las consecuencias que se vienen a partir de ahora.

En contacto con ABC AM 730 expresó que el presidente de la República, Santiago Peña, estaría promulgando la Ley en las próximas horas. De lo que está convencido es que el Gobierno se compró una crisis porque “a la larga será el gran perdedor”. De igual forma alegó que es importante que se supervisen las cajas con una Superintendencia.

Para explicar su teoría, Ferreira mencionó que el Estado se quedó sin los US$ 500 millones del IPS y tendrá un problema cuando tenga que hacer la reforma de los fondos “porque se le quiere arañar a esta caja”.

Lea más: Estos son los 42 diputados que votaron por la Ley de Superintendencia de Jubilaciones

Trató de mentiroso al ministro Fernández Valdovinos

A criterio de Ferreira un grupo de jubilados que no representa a todos, fingieron que había un proyecto que era de los jubilados.

“El Ejecutivo no midió que no hubo representatividad en aquella foto donde posaron en Mburuvicha Róga. No es creíble lo del ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos que volvió a decir que la propuesta es una idea o iniciativa de los jubilados”, resaltó.

Lamentó que 80 años de ahorro de jubilados se discutieran en dos días

El ingeniero que también estuvo como presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) manifestó que esta situación en el Parlamento reveló una estrategia de aprobación o una advertencia para alinear “porque tengo los votos”.

Dijo que el objetivo al principio era echar mano al dinero del IPS a través de bonos para financiar al Estado. Aseguró que no le encuentra otro justificativo al Gobierno.

“No hubo debate. Lo peor es esa falencia en no escuchar a las personas que piensan diferente. Empecinarse en sacar una Ley en dos días. A mi me alerta mucho, me deja un tanto preocupado por nuestra democracia”, destacó.

Lea más: Ley de Superintendencia: avance policial y gases lacrimógenos contra manifestantes

No cree que el IPS se logre adecuar a la Ley de Superintendencia

“No veo que haya oportunidad para que el IPS se adecue a esta Ley”, expresó. Habló de que el 75 % del dinero que tiene la previsional está en los bancos. “Me parece que los números le van a embretar al ente”, recalcó.

De lo que pudo revisar de la Ley señaló que el superintendente puede cambiar ese porcentaje dentro de los dos primeros años. Lo que por un lado le parece una discrecionalidad muy grande. Tomó como ejemplo una cooperativa donde un supervisor disponga que en lugar de 75 % sea 100 % o 50 %, porque si no se cumple se podría intervenir, refiriéndose a las cajas jubilatorias.

Recomienda al gobierno que ese porcentaje no debería variar mucho, salvo pedido de los que serán regulados.