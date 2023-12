Tren de cercanías: para diputado proyecto funcionará por estar a cargo de Corea y no del Estado Paraguayo

El metrobús fue un fracaso debido a que el Estado Paraguayo no puede realizar proyectos grandes, y debido a ese motivo, el tren de cercanías se podrá realizar, ya que quedará a cargo del Gobierno de Corea, según justificó el diputado Rubén Rubín.

“Hay otro proyecto enorme, que no es tan público, pero que fue un fracaso mayor, que fue el acueducto. Es decir, el Estado Paraguayo demuestra una y otra vez que no sabe realizar proyectos grandes, pero porque yo estoy tranquilo con el tren de cercanías, y puedo garantizar que no va a ser otro metrobús, porque el metrobús, primero y principal, el Estado Paraguayo se encargaba del proyecto, este proyecto va a ser ejecutado 100% por Corea”, dijo.

Agregó que Corea se especializa por esta clase de proyectos, por lo que para ellos “hacer un tren tramo Ypacaraí-Asunción para los coreanos es mita’i recreo”.

Tren de cercanías: liberación de franja de dominio no será problema

Rubín dijo que el segundo problema que tuvo el metrobús era liberar la zona de dominio que debía ser comprado al sector privado, problema que el tren de cercanías no tendrá, ya que toda la franja de dominio está a cargo de Ferrocarriles del Paraguay S. A. (Fepasa).

“Había que comprarle al sector privado, a los frentistas su terreno (metrobús). Eso no pasa hoy (tren de cercanías), las vías del tren son 100% del Estado Paraguayo, Fepasa tiene todos los documentos y el Estado Paraguayo, a través de Fepasa, nosotros somos los dueños de esos terrenos”, refirió.

Dijo que ya se reubicó al 95% de la gente que ocupaba los terrenos en la franja de dominio y se les otorgó viviendas a través el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), y que ahora solo queda un 5% de “Ocupas” VIP, entre los que está el Club Libertad, situación que dijo se debatirá para buscar una solución.