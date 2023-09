Tren de cercanías: Fepasa apunta a un precatastro para diseño final del itinerario

El titular de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, comentó a ABC que se reunió con representantes de la Coordinadora de comisiones vecinales de Asunción, Luque, Areguá e Ypacaraí referente a la implementación del tren de cercanías, un plan que se mantiene en agenda desde hace varios gobiernos, incluyendo el anterior, de Mario Abdo Benítez.

La asociación aplaudió el plan del presidente Santiago Peña de implementar el tren para fortalecer el sistema de traslado masivo de personas en el país, que en este caso sería uniendo las ciudades Asunción e Ypacaraí.

Sin embargo, el grupo expresó su preocupación referente al sistema de adjudicación para concretar las obras, que sea mediante una ley que adjudica ya al responsable, y no mediante una licitación pública, promoviendo la competencia y transparencia, aplicando la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas.

Lea más: Fepasa, sin trenes pero con más de la mitad del personal contratado en pandemia

Cabe recordar que se trata de una propuesta del Gobierno de Corea, que pretende implementar una especie de concesión por un plazo de hasta 30 años, a partir del inicio de la operación, a cargo del Organismo Público de la República de Corea Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), y esta a su vez realizará los contratos con empresas locales.

El plan consiste en que el gobierno extranjero financie el proyecto con un préstamo de US$ 300 millones, a una tasa anual del 1% a 35 años de plazo, con 7 años de gracia, y que para su ejecución Fepasa “subconcesiona” el contrato a la agencia estatal coreana Kind. Una vez que opere el tren, el Estado debe asegurar el pago de US$ 68 millones anuales a KIND. De acuerdo con cálculos del entonces ministerio de Hacienda (hoy, de Economía, pero que fueron hechos el año pasado por la cartera), la “inversión” se traducirá en un pago de más de US$ 2.000 millones para el Paraguay.

Otro punto de preocupación es referente a la franja de dominio. “Fepasa había distribuido un flyer en el cual sostiene falsamente que una de las supuestas ventajas de implementar el tren por la vía histórica sería la de que Fepasa tiene una franja de dominio y que el 90% del mismo está liberada”, asegura en su comunicado.

Agrega que en 160 años de servicio ferroviario, ningún ente estatal competente se preocupó de estructurar el mismo. Fepasa ni el Ministerio de Obas Públicas son propietarios del espacio por donde pasa la vía del tren en tal tramo, salvo muy aisladas excepciones, según sostienen los frentistas.

Sobre el punto, Salinas aseguró que para estos casos es muy clara la ley y por lo tanto, “no hay mucho que discutir”.

Lea más: En sólo tres de 40 estaciones de trenes hay funcionarios de Fepasa

“Entiendo la preocupación, si tienen los derechos de propiedad, no hay por qué hacer una pelea ni una gran discusión, hay que ver los títulos de propiedad y de acuerdo a cómo son los habitantes, porque hay muchos informarles también. Se estudiará”, afirmó en entrevista con ABC.

Recalcó que se tratará de que sea lo más consensuado posible y que la gente se sienta se tranquila. “Si hay que hacer compensación, se hará”, insistió.

Por otra parte, comentó su “imprensión” de que la coordinadora representa a pocas personas, y señaló que se reunió también con empresarios y organizaciones de ciclistas. “Queremos que este proceso sea participativo”, dijo.

Tren de cercanías: este es el plan

En cuanto al plan de trabajo, indicó que apunta a precatastro, que sea un estudio técnico de medición, para conocer in situ la realidad conforme a cada zona, porque es diferente la situación en Asunción y luego en las afuerzas, ya llegando en la zona de Ypacaraí.

“Hace poco estuve en Ypacaraí y la gente allá prácticamente me hizo prometerle de que tendremos el tren que una la ciudad con Asunción”, dijo.

Mencionó que desea el pre-catastro, de manera a conocer el estado de los títulos en las zonas a lo largo del trazado para aterrizar el plan y conocer los puntos de conflicto, “e indemnizar a quienes se les tenga que indemnizar”, dijo. Aunque no dio mayores detalles de la fuente de financiamiento, en una coyuntura de menores recursos para Obras Públicas en la que incluso se tiene una millonaria deuda con contratistas del Estado por obras en curso.

Sobre este trabajo, mencionó que solicitó el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pues esa institución tiene los especialistas y la experiencia al respecto. No confirmó si sería a traves de una consultoría.

El trazado y el club Libertad

Uno de los puntos conflictivos al seguir las vías del tren desde Asunción hasta Ypacaraí es la zona del club Libertad, de hecho, el predio está muy cerca de lo que corresponde las vías del tren y por lo tanto, con una simple inspección ocular se podría evidenciar que la gradería “pisa” la franja de dominio.

Sobre el punto, Salinas evitó precisar si se reclamaría la propiedad de Fepasa. Sólo indicó que hay varias construcciones, como edificios y vecinos muy cerca, por lo que se estudiarán soluciones de ingeniería para implementar el tren y “en armonía” con la población de la zona.

En cuanto al avance de la ejecución, mencionó que le gustaría contar con el diseño para fin de año.