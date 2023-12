Beto Ovelar admite posible tráfico de influencias y dice que metió la pata por “amor”

El senador Silvio “Trato Apu’a” Ovelar, presidente del Congreso, expresó hoy que asume su error en las expresiones de ayer sobre la contratación de su hijo Alejandro de Jesús Ovelar Ayala. “Cometí el error de aceptar su contrato y voy a conversar con él en el transcurso de la mañana. Él también se merece respeto”, respondió ante la consulta de si solicitará su renuncia.

Agregó que le desagradó la “distorsión” de sus declaraciones con respecto a la educación pública y a los docentes “mediocres” del interior del país. Aseveró que no quiso “menospreciar” a los jóvenes que deben sobresalir en medio de una situación absolutamente desigual y en malas condiciones económicas.

“Evidentemente, ayer se generó todo tipo de controversias en las redes sociales, apuntándome como un cuestionador de la educación pública. Sería incoherente, si yo vengo de la educación pública, vine del interior”, afirmó y mencionó las escuelas donde estudió.

Ovelar argumentó que “sencillamente” hizo una comparación entre “los maestros de antes y de hoy” y resaltó que se debe debatir sobre los resultados de PISA en materia de educación.

“Metí la pata en más de una manera por amor”, dice Ovelar

El senador intentó desligarse de sus declaraciones de ayer, pese a que fue muy claro al destacar los privilegios de su hijo al crecer con buena posición económica.

“Cuando está en juego la emoción, la emoción supera a la realidad. Ayer metí -en más de una manera- la pata porque estaba en medio del amor al hijo. Cometí un error”, recalcó Ovelar.

El presidente del Senado admitió posible tráfico de influencias

En un momento de la entrevista concedida a ABC, le plantearon a Ovelar si la llamada de Latorre no puede enmarcarse en un posible tráfico de influencias, a lo que respondió brevemente “y sí...”.

“Yo no sé si ese mismo trato Raúl le ha de dar a otra gente, pero nosotros somos amigos, somos compañeros de equipo, somos muy amigos”, argumentó para ABC Cardinal.

Ovelar niega nepotismo

Sin embargo, en otro momento, aseguró que su error fue aceptar la contratación de su hijo y negó haber cometido nepotismo. Dijo que Alejandro entró “ad honorem” al Congreso como ordenanza y que recién este año Raúl Latorre le consultó sobre su contratación.

De hecho, ayer aseguró que hace dos años su hijo le “pidió permiso” para ingresar al Congreso sin salario y que luego sus colegas le contrataron en marzo.

“Latorre me preguntó y cometí el error de aceptar”, señaló. Pese a confirmar que se comunicaron entre presidentes de las Cámaras para negociar la contratación, aseguró que no se trató de un caso de nepotismo. “Desde el punto de vista ético asumo mi error, pero no creo que haya colisión con la legalidad”, señaló.

Conversión “de padre a hijo”

Sobre todos sus parientes también en la función pública, respondió que muchos de ellos fueron contratados hace 20 años. Dijo que “si son aptos” no tienen por qué salir de sus cargos y que varios llegaron por concurso.

Finalmente, dijo que ayer conversó telefónicamente con Alejandro, pero que hoy lo hará de manera personal, “de padre a hijo”, haciendo alusión a un posible pedido de renuncia