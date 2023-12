Poblador de Mbatoví podría perder lote tras burda maniobra de Indert

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) adjudicó, cobró su valor y tituló un inmueble de 16 hectáreas, ubicado en la zona de Mbatoví (Dpto. de Paraguarí), a favor de su humilde ocupante, Juan Báez Benítez. Los trámites se hicieron en cumplimiento del estatuto agrario y las verificaciones in situ de la misma institución sobre la ocupación y situación del terreno fiscal, sujeto a la reforma agraria.

Lo llamativo es que ahora el actual titular de la entidad agraria, Francisco Ruiz Díaz, pretende desconocer todos estos antecedentes. Así al menos quedó en evidencia ayer cuando declaró a ABC TV que la inscripción de la titulación a favor del poblador está a la espera de un dictamen de la Junta Asesora del Indert.

Ruiz Díaz afirmó que el terreno adjudicado a Juan Báez no tendría las características para la reforma agraria. Es más, según el funcionario público, la propiedad fiscal está en medio de rocas y un sector de desarrollo turístico, por lo cual no sería apta para la agricultura.

El titular del Indert señaló que, en ese caso, el lote de Juan Báez deberá ser vendido a precio de mercado, cuyo precio sería de entre US$ 20.000 a US$ 25.000 la hectárea. No así en el precio establecido para predios sujetos a la reforma agraria, que es de unos US$ 120 la hectárea, indicó.

Ruiz Díaz, en otro momento, comparó extrañamente el predio ocupado por el modesto lugareño con los terrenos de la finca 916. Afirmó que no quiere que se califique esa adjudicación como “vip”, por lo que esperará supuestamente el dictamen de la Junta Asesora.

Terrible persecución denuncia poblador de Mbatoví

Juan Báez Benítez, el humilde poblador de Mbatoví, sufrió en los últimos años una terrible persecución por ocupar esa fracción fiscal. A pesar de ocupar hace 30 años el terreno, su modesta casa fue derribada el 21 de setiembre de 2022 a través de un cuestionado mandato judicial conseguido por la exviceministra de Tributación del gobierno de Horacio Cartes, Marta González.

González también disputa el terreno fiscal.

Tras este hecho, el ente agrario intervino y envió a técnicos para verificar la ocupación percatándose que efectivamente Juan Báez estaba dentro de un terreno fiscal.

Luego de los trámites correspondientes, el 29 de noviembre de 2022, el Indert adjudica la propiedad a Báez, por reunir cada uno de los requisitos para ser sujeto de la reforma agraria. Mientras que González Ayala, quien también se postuló para adjudicarse el lote fiscal, fue desestimada por ser funcionaria pública y no reunir los requerimientos establecidos en la Ley Nº 1863/2002 “Que establece el estatuto agrario”.

El 4 de julio de 2023, Juan Báez abona el pago establecido por el Indert para la titulación. Eran G. 19.497.915, por la venta del terreno de 16 hectáreas, según el recibo N° 0211642.

El 9 de agosto de 2023, el Indert procede a firmar la escritura de transferencia definitiva. El título se remitió al Servicio Nacional de Catastro (SNC) y a la Dirección General de Registros Públicos para su inscripción.

En Catastro completó el trámite, mientras que Registros Públicos remitió una observación para su respectiva corrección por el Indert. Sin embargo, el ente agrario no lo hizo más y se limitó a retener el título.

Todo esto ocurrió luego de una sugestiva visita –el 26 de octubre de 2023– de la exviceministra González al actual presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz. González no desiste en sus intenciones de disputar el predio del Estado, incluso, ya recurrió a la Justicia para anular la resolución del Indert que la descalificó.

Hay intereses políticos

Daniel Fernández, abogado de Juan Báez, afirmó ayer a ABC TV que sobre este caso es cada vez más evidente que hay intereses políticos detrás. Comentó que a nivel administrativo ya se cumplieron todos los pasos y el Indert solo ya debe entregar el título a su cliente. “Existe una obligación legal. La ley del estatuto agrario en su Art. 56 le impone al presidente que debe emitir el título una vez cumplidos todos los trámites. A don Juan Báez se le adjudicó y este pagó el precio que estableció en su momento el Indert”, señaló.