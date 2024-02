Malestar en Comando de Honor Colorado por filtraciones de Beto Ovelar

En el interior del Comando de Honor Colorado (HC), cuyo jefe es el expresidente y titularde la ANR, Horacio Cartes, cayeron muy mal las recientes declaraciones del presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), quien reveló que se opuso al atropello cartista con la expulsión de Kattya González (PEN), pero que “el exsenador (Juan Carlos “Calé”) Galaverna ganó la pulseada” y “tuve que acatar la decisión del comando político”.

Esto es pese a que en teoría “los parlamentarios no están sujetos a mandatos imperativos”, como establece la Constitución Nacional.

“Es de público conocimiento que yo me opuse a la destitución de Kattya González. Y la posición contraria la tuvo el exsenador Galaverna. Hemos tenido discusiones importantes. Así como en otras oportunidades, yo gané la pulseada. En esta oportunidad, yo tengo que reconocer que me ganó”, declaró Ovelar a 1020 AM.

Beto señaló que como integrante del movimiento en otras oportunidades prevaleció su posición y sus compañeros acataron, pero que en esta oportunidad prevaleció la tesis de Calé.

“Entonces tuve que acatar lo que en el comando y en la bancada se decidió”, reiteró Ovelar e indicó que ya no conversó con la afectada, pero que ella sabe su postura y que si fuese ella “iría hasta Tanganica” para defenderse por lo que pasó. “Yo no quiero estar en su zapato, pero si fuese ella iría hasta Tanganica para defenderme”, expresó Ovelar.

Fuentes coloradas expresaron ayer que las declaraciones de Silvio Ovelar causaron malestar en el comando HC. Particularmente, lo señalan que fue inapropiado la filtración de cuestiones internas de dicho comando político.

Conforme a los datos, el lunes 5 de febrero, el comando de HC decidió la suerte de la senadora Kattya González. El encuentro se llevó a cabo en Mburuvicha Róga.

En la mencionada reunión, en la que asistió el pleno de integrantes del comando político, se debatió el caso y prevaleció la tesis de Galaverna, tal como describió el senador Ovelar. La decisión desembocó en la pérdida de investidura de la ahora exsenadora del PEN, en un considerado golpe a la democracia.

Vacaciones de Bachi

El líder de la bancada cartista en el Senado, Basilio “Bachi” Núñez, comunicó a la Comisión Permanente del Congreso que se ausentará del país durante ocho días.

Una fuente colorada comentó que se trata de unas vacaciones “forzadas” de Núñez, quien casualmente también intentó apoyar una suspensión de 60 días para Kattya González, pero aceptó finalmente la decisión de HC.