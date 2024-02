“Beto” Ovelar se llama a silencio sobre atropello cartista: “De lo que no se puede hablar, mejor callarse”

El propio presidente del Congreso Nacional, Silvio “Beto” Ovelar, quien es reconocido por dar varias declaraciones, hoy se llamó a silencio en referencia a la posibilidad de expulsar a la senadora Kattya González de la Cámara Alta.

Los periodistas le preguntaron reiteradas veces cuál es su posición referente a esta intención de expulsar a su colega y esta fue su respuesta: “De lo que no se puede hablar, mejor callarse, decía un pensador”.

Ante la insistencia, refirió que ya dio su “tesis” hasta que finalmente confirmó que no iba a hablar sobre el caso.

Mientras “Beto” caminaba por el pasillo, los opositores que acompañan a González comenzaron a gritar “dictadura nunca más”.

De igual manera, la sesión extraordinaria del Senado en la que el cartismo planeaba expulsar a Kattya González del Senado finalmente fue levantada por falta de quorum.

Esto llegó a ser confirmado por “Beto” Ovelar, quien nuevamente habló pero no dijo nada.

“Yo soy capitán de tormentas; la real politique; tengo también derecho a callarme”, fue todo lo que contestó.

Silvio “Beto” Ovelar preside el Congreso Nacional y fue el senador más votado durante las elecciones del año pasado, sin embargo, pareciera que no tiene mucha autonomía o libertad para expresarse “sin autorización”.

Opositores: “Dictadura nunca más”

Antes de que se levante la sesión, la diputada Johanna Ortega junto a su colega Raúl Benítez, expresaron cánticos de “dictadura nunca más” y a criterio de la legisladora, la intención de expulsar a Kattya González correspondía a un “atropello”.

“Estamos para mirarles de frente y decirles que no tenemos miedo; estamos para decirle a Horacio Cartes que no tenemos precio y que aunque consumen su atropello a la Constitución Nacional, no nos van a comprar. Por su puesto que él (Horacio Cartes) está detrás de esto y esta orden vino desde el quincho de gobierno de facto que funciona en la avenida España”, apuntó.

