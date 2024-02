Senadores liberocartistas incumplieron estatuto al votar la expulsión de Kattya González, sostiene titular del PLRA

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) decidió expulsar temporalmente a los senadores liberocartistas Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, Hermelinda Alvarenga y Édgar López por votar a favor de la pérdida de investidura de Kattya González, como “satélites” del cartistmo.

Ayer, el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, había convocado a sesión del directorio para las 18:30, a fin de fijar fecha para la Convención Nacional Extraordinaria para bajar la línea política opositora y analizar el pedido de expulsión del partido de los senadores. No obstante, el legislador Amarilla junto con una “patota” lograron la suspensión de la convocatoria por 24 horas.

Fleitas afirmó que la intención es someter a los cuatro senadores al análisis de la convención, considerando que -dijo- son serviles al cartismo. “Lo más importante es someterle a los 4 senadores entregados al oficialismo del Gobierno, a consideración de la convención liberal; que el pueblo liberal determine si están con una conducta política correcta o no”, dijo.

Incumplieron estatuto partidario

Dijo que los cuatro senadores -al someterse al cartismo para defender intereses personales, en detrimento de la línea política del PLRA- incumplieron el estatuto partidario, que establece desde suspensión hasta expulsión por este tipo de actuaciones.

“La conducta política de todos los afiliados tiene que regirse a lo que decide el partido en una convención, en la que se ratificó una línea de oposición de todos los afiliados”, dijo.

No descartó que la expulsión tenga relación con el incumplimiento de un “mandato imperativo” del PLRA. “En cualquier institución uno tiene que ceñirse a cierta normativa o, de lo contrario, no van a existir si cada uno hace lo que quiere. No existe partido político sin cierta disciplina”, dijo.

Citó que son tres los casos en los que actuaron de forma irregular, por los que fueron denunciados ante el Tribunal de Conducta del PLRA: juramento “inconstitucional” de Alicia Pucheta, creación de la ley de Superintendencia de Jubilaciones y la expulsión de Kattya González del Senado.

Hoy fijará fecha para convención

Fleitas, asimismo, mencionó que este jueves se reanuda a las 19:00 y se prevé fijar el domingo 4 de mayo como fecha para la realización de la convención.

Agregó que “le guste o no a Dionisio Amarilla” se llevará a cabo la convención y será el pueblo liberal el que decida si estos cuatro senadores incurrieron en faltas que deriven en una expulsión.

El Tribunal Electoral, Segunda Sala, había emitido una medida cautelar para anular la expulsión temporal del padrón liberal de los cuatro senadores citados. Al respecto, Fleitas dijo que fueron notificados, pero dio a entender que el PLRA tomará las decisiones internas que competen a sus afiliados.