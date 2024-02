Amplio repudio a ministro del MAG, pero Peña lo mantiene en el cargo

“No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela. No quiero ni uno. Hoy día, la corriente de modernización es relatividad. El que es hombre es hombre y la que es mujer, mujer, pero el que está perdido y no sabe a dónde está no está permitido en ninguna escuela agrícola” (sic), expresó Carlos Giménez, el lunes último, en la ceremonia de inicio de clases 2024 en la Escuela Agrícola de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

“No está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar”, gesticulando y con vehemencia el secretario de Estado, a viva voz, ante un auditorio compuesto por alumnos, docentes y otros miembros de la comunidad educativa.

Las palabras del ministro del MAG violaron varios artículos de la Constitución Nacional como el 46 de la “Igualdad de las personas” y el 74 del “Derecho de aprender y de la libertad de enseñar”.

La Presidencia de la República, en su cuenta de la red social X, se desmarcó de las palabras del ministro del MAG. “Las expresiones del ministro de Agricultura sobre admisión en escuelas agrícolas de ninguna manera representan la línea de acción del Gobierno del Paraguay”, refiere el posteo.

Sin embargo, el presidente Santiago Peña, quien se encuentra de visita oficial en España y retorna este viernes 1 de marzo, mantiene en el cargo al ministro Giménez y no hay indicios de que vaya a ser removido o renuncie.

En tanto, el titular del MAG trató de desdecirse de sus palabras, que fueron viralizadas en redes sociales. Dijo que “no existe ni habrá discriminación para nadie”. “Pido disculpas por la interpretación de mis declaraciones. Desde el MAG siempre estaremos apoyando a todos los jóvenes que quieran estudiar y salir adelante”, expresó. En declaraciones radiales intentó aclarar sus declaraciones.

Entre las voces que lamentaron el exabrupto de Giménez se menciona a la viceministra de Educación, María Gloria Pereira, quien dijo que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) garantiza la no discriminación en las instituciones educativas del Paraguay.

Paloma Vera, de la dirección ejecutiva de Somosgay, y Simón Cazal, de la organización internacional Red Gay Latino, también calificaron como inaceptables las declaraciones.

Giménez y el Senado

El cuestionado ministro del MAG, Carlos Giménez, es senador titular de la ANR por el sector cartista, electo en los comicios de abril de 2023. Pidió permiso para asumir el cargo de ministro del Ejecutivo y entró en su reemplazo Juan Carlos “Nano” Galaverna Ortega, hijo del exsenador cartista Juan Carlos “Calé” Galaverna.

Si renuncia a su cargo de ministro del MAG y retoma su banca en el Senado, Galaverna Ortega debe dejar el curul.