Video: la prensa europea entrevista a Peña sobre la discriminación y homofobia del ministro Giménez

La gira de Santiago Peña en España, donde intenta vender la imagen de un país serio y moderno, se vio opacada al cruzar el Atlántico el escándalo de las declaraciones homofóbicas y discriminatorias del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez.

“No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela. No quiero ni uno (...) El que es hombre es hombre y la que es mujer, mujer, pero el que está perdido y no sabe dónde está, no está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar”, dijo el ministro de Agricultura y Ganadería ante docentes y alumnos de la Escuela Agrícola de Santa Rosa del Aguaray, el lunes, en un acto por el inicio del año lectivo.

Lea más: La carta del padre de un hijo homosexual a Santi Peña

La agencia internacional de noticias Europa Press entrevistó a Peña sobre el tema y estas fueron sus declaraciones:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Desde el Gobierno nosotros hemos comunicado nuestra posición: que claramente nosotros no acompañamos ninguna declaración discriminatoria, que nosotros reivindicamos los derechos de todos los paraguayos. Estos son derechos que están consagrados en la Constitución. Así que en eso no hay ninguna duda. Nosotros rápidamente, como Gobierno, hemos comunicado nuestra posición”, respondió el Presidente a la consulta sobre el caso.

¿Declaraciones sacadas de contexto?

Aunque el discurso de odio de Giménez fue rotundo y no deja lugar a dudas, Peña insinuó que sus palabras “fueron sacadas de contexto”.

“Así que el ministro es una persona muy conocedora del campo, de la agricultura, de la ganadería y nos está ayudando en todo lo que son los proyectos de procesos productivos y por supuesto lamentamos esas declaraciones, y si fueron sacadas de contexto... Eeeh... Él ya fue responsable de aclarar. Pero reivindicamos el derecho de todos los paraguayos y yo voy a ser un fiel custodio de que esos derechos se cumplan”, refirió.

Lea más: Video: “No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela”, dijo ministro de Agricultura

Ante estas declaraciones, el periodista español que lo entrevistó le preguntó si Giménez seguirá en su cargo y goza de toda su confianza, a lo cual Peña respondió con un contundente: “¡Sí!”.

Más info: Viceministro de Educación Superior repudió declaraciones de titular del MAG