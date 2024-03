Santiago Peña va a inaugurar un alumbrado público

Desde la Presidencia de la República difundieron hoy la cargada agenda de Santiago Peña, que se iniciará a las 8:30 en la compañía San Diego Loma, de San Pedro del Ycuamandyyú. En el lugar, va a visitar la zona de obras de 25 viviendas rurales que están siendo construidas por el Ministerio de Urbanismo.

Luego, a las 9:00, se va a dirigir a realizar una de sus actividades más peculiares de la jornada: el Presidente va a inaugurar un alumbrado público en el acceso al casco urbano de la misma ciudad. Además de eso, va a reunirse con autoridades locales y participará de la presentación de las mejoras en el Polideportivo Municipal.

El mandatario seguirá su agenda con otras inauguraciones en la sala de hemodiálisis del Hospital Regional y del Centro Regional Departamental de Mujeres, a las 11:50, donde cerrará sus actividades en esa localidad.

Su última actividad prevista para hoy es a las 17:00: una reunión con el comisario del Medio Ambiente, Oceanos y Pesca de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevicius.

Críticas y burlas

Rápidamente, el posteo de la red social “X” recibió varios comentarios de burlas y críticas. César Darío Cabañas cuestionó: “Dios mío, qué haragán este Chanti, inaugurando un polideportivo y luces de una ciudad, máquina de diálisis, etc... Este parece que está aburrido de ser presidente”.

Otros expresaron su indignación por esas actividades y señalaron que sería probablemente el único presidente de la República que se dedica a inaugurar “una luz”.

Santi está “muy ocupado” para enfocarse en los chats filtrados

El Presidente ayer fue abordado sobre el escándalo de los chats filtrados entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de su líder, Horacio Cartes. Al respecto, indicó que tiene “tantas cosas” en las que ocupar su tiempo y no quiso ahondar al respecto.

No obstante, en otro momento señaló que no es “ninguna prueba documental” y que no considera que se encuentra en crisis. “Yo creo que hay unas idas y venidas, se publicaron unos supuestos mensajes, el abogado salió a hablar y hoy sabemos que es muy fácil de manipular”, manifestó.