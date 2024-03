Chats filtrados: Santi dice que no se involucrará en esas discusiones “por más que traten de arrastrarlo”

El mandatario participó este jueves de una actividad en la colonia La Fortuna, situada Hernandarias, departamento del Alto Paraná, donde fue abordado por la prensa sobre los chats filtrados, que revelan que la imputación al expresidente de la República Mario Abdo y otros se digitó desde el cartismo, equipo político del que forma parte.

Se refirió al chat como supuestos mensajes, que no hay prueba documental y que es muy fácil de manipular. Agregó que esta es una discusión que se dirime en un ámbito diferente al Poder Ejecutivo y que no se involucrará en temas que no son de su competencia.

“En temas que no son de la agenda del Poder Ejecutivo y arrastrarse en esas discusiones (no me van a ver), yo tengo tantas cosas en las cuales quiero ocupar mi tiempo, hay tantos paraguayos que necesitan que el presidente esté pensando en cómo solucionar la falta de empleo, de alimentos, de camino. Hay tantas cosas en que prefiero concentrarme”, dijo.

Garantizó el ejercicio del periodismo

Asimismo, opinó a favor del respeto a la libertad de expresión y garantizó a los trabajadores de prensa que el Estado asegurará que puedan hacer su trabajo de manera libre y transparente, sin ningún tipo de restricciones.

Estas declaraciones hacen referencia a lo expresado por el abogado Pedro Ovelar, representante del expresidente Horacio Cartes, quien hace un par de días mencionó que la fiscalía llamaría a periodistas a declarar por supuestamente organizar un esquema para “dañar” la imagen de titular de la ANR.

También se refirió a la mayoría oficialista en el Congreso Nacional al señalar que están trabajando para unificar las bancadas coloradas e incluso que se están incorporando representantes de otros partidos políticos. Añadió que la oposición no ha sido capaz de consolidarse y que esto es una competencia.