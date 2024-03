La respuesta de “Bachi” al millonario embargo por deudas con cooperativa

Un juez en lo civil y comercial ordenó ayer llevar adelante la ejecución a remate de los bienes del senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez hasta cubrir la suma de G. 1.020.497.167, más intereses, costos y costas de deuda con la Cooperativa San Cristóbal. “Me someto al Poder Judicial porque está judicializada la deuda”, respondió hoy el parlamentario.

Asimismo, agregó que no va a presentar ningún recurso de apelación porque no quiere dilatar el proceso. “Soy uno de los paraguayos —más de 100.000— que fueron golpeados por la pandemia. Me van acusar porque debo, no porque robo. No tuve préstamos especiales”, manifestó.

Aseguró incluso que varias personas intentaron cubrir ese millonario monto por él. “Tengo mil ofrecimientos de gente que quiere pagar mi deuda, pero yo lo voy a pagar, yo lo voy a honrar”, manifestó.

Bachi evitó dar nombres de los que le ofrecieron plata para cubrir deudas

Consultado sobre quiénes fueron esas personas, evitó dar nombres. “Te puedo decir que sí, sí hubo ofrecimientos, el año pasado, este año... Aceptar significa otras cuestiones y yo no estoy en esas cuestiones. Yo hablo de gente por fuera, pero yo no necesito, yo puedo pagar, cada uno debe hacerse responsable de sus deudas”, recalcó.

Agregó que el proceso judicial es paralelo a las negociaciones con su deudor. “Pero voy a pagar... ya que es tan importante la deuda que tomó estado público por filtración del gobierno anterior”, enfatizó, aprovechando para fustigar la administración de Mario Abdo Benítez.

Finalmente, recalcó que sus deudores tienen asegurado su dinero porque él posee bienes, pero recalcó que va a pagar. “Mi idea no es apelar sino finiquitar esto”, sentenció en la 1080 AM.