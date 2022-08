“Bachi” admite deuda con San Cristóbal y habla de “persecución”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el diputado Basilio “Bachi” Núñez, de la facción cartista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), habló del informe del Instituto Nacional del Cooperativismo (Incoop) que lo señala a él y a otros cuatro socios de la Cooperativa San Cristóbal como beneficiarios de créditos otorgados contra recomendaciones de analistas y vulnerando las normas establecidas.

El informe del Incoop fue preparado en el marco de una intervención a la cooperativa que detectó graves irregularidades durante la administración del ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio, procesado por vínculos con el crimen organizado en el marco del operativo “A Ultranza”.

El diputado Núñez confirmó que tiene una deuda con la Cooperativa San Cristóbal por un préstamo hecho en 2017, aunque dijo no recordar la cantidad exacta que debe. Según el Incoop, la deuda del legislador cartista asciende a G. 1.619 millones.

“Hice un préstamo, debo pagar y voy a pagar. Yo asumo la deuda”, dijo el diputado Núñez, al tiempo de afirmar que “estaba viendo la forma de renegociar y pagar”, ya que el caso estaba a punto de llegar a instancias judiciales antes de la intervención de la cooperativa y agregó que San Cristóbal “no es el único lugar donde estoy debiendo”, afirmando que también tiene una deuda en un banco y en su astillero Villa Hayes SA.

“Yo voy a pagar de alguna forma”, agregó. “Si me tienen que embargar porque no puedo pagar, que me embarguen”.

Incoop, “funcional” a Abdo

El diputado Núñez acusó al presidente del Incoop, Pedro Loblein, de ser “funcional” al presidente Mario Abdo Benítez, alegando que el señalamiento en su contra se debe a su posición como líder de bancada de Honor Colorado -facción colorada rival del oficialismo de la ANR- y sus críticas al presidente Abdo.

“Yo hice una propuesta a la cooperativa, pero eso no van a contar, no cuentan cómo otro legislador debe más”, agregó, sin dar más detalles.

Nexo con Claudeline Rojas

Al ser consultado sobre su vínculo con Claudeline Rojas, otra de las deudoras señaladas por el informe de la Incoop y quien vendió lotes a orillas del río Paraguay al astillero Villa Hayes, del que el diputado Núñez es accionista, el legislador colorado admitió que es “conocida” suya.

Pero ante la pregunta de si Rojas seguía trabajando con él, el congresista respondió: “¿Cómo va a trabajar conmigo? Y si sigue trabajando, ¿cuál es el problema?”, tras lo cual se despidió y cortó la comunicación.

Claudeline Rojas, cuya deuda con San Cristóbal asciende a G. 1.028 millones según el Incoop, fue secretaria de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y, de acuerdo a publicaciones realizadas el año pasado, aparece como compradora y luego vendedora al Astillero Villa Hayes de dos lotes municipales a orillas del río Paraguay.