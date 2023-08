Cargos por ser colorados: viceministro dice que “sacaron de contexto” sus declaraciones, pero pide disculpas

Ni bien asumió como viceministro de Redes y Servicios, el doctor Miguel Olmedo habló con una funcionaria sanitaria y le dijo: “Mediante el Partido Colorado ocupamos los cargos”, mientras le colocaba un aparente pin de la Asociación Nacional Republicana (ANR). La mujer aseguró ser colorada y lanzó hurras hacia el partido de gobierno.

Olmedo explicó esta mañana hacia dónde apuntaban sus declaraciones, tratando de defenderse de los cuestionamientos. “Estábamos en el acto de posesión de cargo y llega una compañera, viendo mi pin de mi saco, me dice: ‘Viceministro, quiero que me regales’, yo le digo que sin problemas, entonces me saco, le pongo el pin; ahí le digo: ‘Gracias al Partido Colorado llegamos a ocupar este cargo”, en el caso mío. Alguien me grabó, pasó, se publicó y se viralizó”, relató a la 1020 AM.

Seguidamente, alegó que se sacaron de contexto sus declaraciones, pero -al mismo tiempo- pidió disculpas, reconociendo aparentemente haber cometido un error.

“Eso no quiere decir que no vamos a trabajar por todos los paraguayos. Eso se saca de contexto, nosotros estamos para trabajar por todos los paraguayos. Y si alguien se sintió ofendido, pido disculpas a la opinión pública”, dijo.

Recorren hospitales desde este viernes

El viceministro, en ese sentido, comentó que hoy ya iniciaron trabajos para mejorar el sistema de salud pública, recorriendo los hospitales a nivel país.

Este viernes visitaron el Hospital de Barrio Obrero de Asunción, para conocer la situación en que se encuentra.

María Teresa Barán asumió el jueves como titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Como parte de su equipo fueron designados Miguel Olmedo, como viceministro de Redes y Servicios, mientras que José Ortellado, como el de Rectoría.