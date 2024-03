Cámara de Diputados responde al Senado de EE.UU. por veto a carne paraguaya

La declaración de Diputados aprobada por unanimidad de los presentes “rechaza la resolución conjunta del Honorable Senado y desaprueba la regla remitida por el Animal and Plant Health Inspection Service sobre la importación de carne fresca del Paraguay y exhorta a los congresistas de dicho país a respetar los informes técnicos que certifican la factibilidad de importar carne fresca y segura desde el Paraguay, con miras a mantener las buenas relaciones entre ambos países”.

Varios legisladores reprocharon la decisión del Senado norteamericano, que calificaron de “política”, y reclamaron el uso de argumentos falaces, como la supuesta circulación de enfermedades como la aftosa, para desacreditar el producto nacional.

En otra parte del documento aprobado, la Cámara Baja exhorta “a los congresistas del país hermano de los Estados Unidos de América a realizar una valoración crítica y respetar cabalmente los informes técnicos emitidos por los organismos técnicos de la United States Department of Agriculture (USDA) que certifican la factibilidad de importar carne fresca segura desde el Paraguay, para evitar así tomar decisiones basadas en criterios que no se fundan en los estudios técnicos especializados, ratificando in totum la Regla emitida por la United States Department of Agriculture (USDA) para la importación de carne fresca desde la República del Paraguay”.