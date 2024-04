Cartistas y satélites fracasan en su intento de desaforar a Mario Abdo Benítez

La sesión de la Cámara de Senadores, presidida por Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), quedó ayer sin quórum cuando los cartistas y sus aliados “satélites” confirmaron que no podían reunir los 30 votos necesarios para retirarles los fueros al expresidente de la República y senador vitalicio Mario Abdo Benítez.

Durante el debate, opositores y colorados disidentes acusaron al cartismo de instalar una “lawfare” o guerra jurídica para acabar con adversarios políticos, para tener a la justicia alineada a sus intereses y usar a la Fiscalía como un “garrote”. Advirtieron que la democracia paraguaya está en juego en este caso.

En cambio, los cartistas pidieron no dar un “manto de impunidad” y expresaron que pese al escándalo de los chats filtrados, el fiscal general Emiliano Rolón garantiza el debido proceso.

Mario Abdo Benítez, presidente de la República del 2018 al 2023, fue imputado junto a ocho miembros de su gabinete por la Fiscalía.

Fue tras una denuncia de Horacio Cartes, exmandatario sancionado por EE.UU. y jefe de la ANR, quien los acusó de supuestamente fraguar y filtrar informes sobre sus presuntas actividades financieras ilegales.

El 13 de marzo fueron divulgados chats del abogado de Cartes, Pedro Ovelar, en los que daba instrucciones al fiscal de la causa, Aldo Cantero, para realizar las imputaciones. Ese agente fue apartado del caso pero el fiscal general defendió la investigación.

Imputación a Abdo: cartistas fracasaron

Ante el fracaso del plan de los cartistas en el Senado, se retiraron 23 de los parlamentarios de ese órgano y dejaron sin quórum la sesión. En ese grupo estaban todos los cartistas salvo Silvio Ovelar, quien estaba ocupando la presidencia de la Cámara.

Igualmente, salieron del recinto en forma cómplice o se ausentaron los colorados Derlis Osorio, Javier Zacarías y Ramón Retamozo; Orlando Penner (PPQ); los tres senadores expulsados de Cruzada Nacional; los cuatro senadores expulsados del PLRA y Patrick Kemper, quien recientemente dejó Hagamos para volverse colorado cartista.

En contrapartida, permanecieron en la sala de sesiones la bancada colorada disidente liderada por Lilian Samaniego (ANR), su colega Colym Soroka (ANR); y la bancada opositora que incluye a parlamentarios del PLRA, Cruzada Nacional, PEN, Yo Creo, el Frente Guasu y el PDP.

El presidente del Senado, Silvio Ovelar, levantó la sesión tras pedir la votación electrónica de los 22 presentes, no obstante, habría ignorado adrede la presencia de Basilio Núñez.

Montan “guerra jurídica”, dice Lilian Samaniego

La senadora Lilian Samaniego (ANR) acusó ayer al cartismo de montar un “lawfare” o “guerra jurídica” que amenaza la democracia misma del Paraguay, usando a la Justicia como una herramienta de persecución y con una imputación “escandalosa” y sin precedente en los desafueros tratados.

La titular de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, dijo que el dictamen -en mayoría- era por el rechazo del desafuero del expresidente y senador vitalicio Mario Abdo Benítez, imputado junto a ocho miembros de su gabinete tras una denuncia de Horacio Cartes.

Recalcó que en este caso está en juego el futuro de la democracia y la preocupación de expresidentes de países de la región ante una imputación contaminada y sin credibilidad de la Fiscalía y del agente Aldo Cantero, revelado en una filtración de acuerdos personales con el abogado de Cartes, Pedro Ovelar.

Recordó que ella también fue mencionada en la denuncia de Cartes y que este sector actúa una trilogía de denuncia mediatica, con políticos y en la justicia manipulada con sus intereses.

Afirman que chat no afecta la investigación

Pese al escandaloso chat entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero, la bancada cartista del Senado sostuvo ayer que correspondía retirar los fueros al expresidente de la República y senador vitalicio Mario Abdo Benítez.

Durante la sesión de la Cámara de Senadores, el cartista Derlis Maidana defendió el dictamen en minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, texto que recomendaba aceptar el retiro de los fueros. Pidió no obstruir una investigación penal, que según dijo, respetó todos los procesos y garantías.

En respuesta a las acusaciones lanzadas por Lilian Samaniego (ANR), otra denunciada por Cartes, pero que no fue imputada por la Fiscalía, Maidana sostuvo que el verdadero “lawfare” lo hizo Mario Abdo y su gabinete al fraguar informes supuestamente falsos contra Cartes, que luego se difundieron en medios de prensa.

Dijo además que aunque la conversación entre Ovelar y Cantero sea real, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dijo que no afecta la investigación.

Imputación no explica filtración, según Filizzola

El senador y exministro del Interior, Rafael Filizzola (PDP), acompañó ayer el rechazo del pedido de desafuero contra el expresidente de la República y senador vitalicio Mario Abdo Benítez.

El parlamentario sostuvo que la Justicia no remitió todos los documentos requeridos en la denuncia presentada por Horacio Cartes. Dijo además que la jueza no hace mención al “mérito de la causa” y que el acta de imputación no dice cómo o cuándo los imputados filtraron los documentos ya que solo “hace una relación” con discursos y publicaciones periodísticas.

Filizzola recalcó además que el cartismo culpa a Abdo y su gabinete de la filtración de informes contra Cartes cuando que el mismo documento fue enviado a la exfiscal general Sandra Quiñónez y al exfiscal Osmar Legal, hoy premiado con el cargo de juez.

Agregó que la Senad también filtró escuchas de narcos y la Seprelad informes del caso Trovato a medios del Grupo Cartes, pero que no hay investigación alguna al respecto sobre estas filtraciones.