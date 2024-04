Natalicio Chase: no teme de ser procesado por “des-desafuero”

Natalicio Chase, senador colorado cartista, aseguró que no teme a la posibilidad de un procesamiento contra quienes votaron a favor del “des-desafuero” de sus colegas Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola y señaló que se mantiene en la misma postura.

Consultado sobre las manifestaciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quién consideró “ilegítima” esta decisión, dijo no haberlo escuchado, pero que entiende que “cada uno tiene su postura” al respecto.

Chase señaló que corresponderá a la Justicia determinar si, con esta medida, corresponde o no paralizar los procesos contra sus colegas. “Yo no sé cuál es el proceso legal porque no soy abogado, soy ingeniero, pero nosotros tomamos una determinación en sesión, y está la lista de los que votaron”.

“El Poder Judicial, no sé si a través del fiscal o el juez competente, es el que va a tomar la determinación de cómo afecta”, agregó y opinó que no se interrumpe el proceso y que en caso de que se retiren los fueros o termine el periodo parlamentario, sus colegas volverán a estar a disposición de la Justicia.

Comparó el caso con impedimento de juramento de Cartes

Al ser consultado sobre la opinión de varios juristas con respecto a su responsabilidad penal, preguntó retóricamente si se imputó a quienes impidieron el juramento de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos.

“Ese era también un proceso judicial, independientemente si era penal o era civil. Vamos a esperar que cada poder tome sus decisiones y si las decisiones no son válidas, están las herramientas que se puede acudir a otra instancia para hacer el análisis”, agregó.

“Es una decisión tomada, si temía ser procesado no hubiese votado. Todas las decisiones de la cámara de senadores son políticas, no jurídicas”, concluyó.

