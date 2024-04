Fiscal general admite desconocer si informe de Seprelad contra Cartes es real

En mayo de 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaboró el informe de inteligencia financiera N° 10/2022, donde el expresidente Horacio Cartes figuraba en numerosos reportes de operaciones sospechosas, tanto como actor principal, así como relacionado, principalmente a través de su empresa Tabacalera del Este S.A.

El documento fue remitido a la Fiscalía tras la apertura de una investigación por contrabando y lavado de activos, liderada en ese momento por los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal. Actualmente, ninguno de los dos fiscales continúa en funciones dentro del Ministerio Público.

Fiscalía General desconoce veracidad del contenido del informe

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, admitió desconocer la veracidad del contenido de dicho informe. “No quiero afirmar sin tener los datos precisos, pero en este momento no tengo registro de esa información primaria”, expresó. Cuando se le preguntó específicamente sobre la autenticidad del informe, se limitó a responder: “No tengo una respuesta en este momento”.

Nadie investiga a Cartes

Respecto a la investigación, que lleva más de dos años sin avances significativos en el Ministerio Público, inicialmente se justificó señalando que la apertura no ocurrió durante su gestión, sino bajo el mandato de la exfiscal general Sandra Quiñónez. Sin embargo, posteriormente indicó: “Vamos a verificar lo más pronto posible”. Estas declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Telefuturo.