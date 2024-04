Seccionalero trata de malagradecido a Peña por destituir a viceministro

Sigue el malestar en las bases del Partido Colorado por la decisión del presidente Santiago Peña de destituir al seccionalero de Cordilllera, Miguel Olmedo Leites, del cargo de viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud, por una presunta disputa con la ministra de la cartera sanitaria María Teresa Barán. Actualmente, Olmedo es coordinador de la Secretaría de la Salud de la ANR, que preside Horacio Cartes.

En su momento, dirigentes cartistas de Cordillera cuestionaron al presidente Peña, porque destituyó, por una supuesta disputa interna, al seccionalero Miguel Olmedo Leites. Los dirigentes de base urgieron al exmandatario y titular de la ANR, Horacio Cartes, tomar cartas en el asunto ya que advierten que Peña es “presidente” pero el “líder” es el exmandatario.

También días atrás, dirigentes de base de Coronel Oviedo cuestionaron los nombramientos de liberales en binacionales.

Víctor Martínez, seccionalero cartista de Cordillera, declaró hoy a radio 1020 AM que acudirán mañana o pasado a la Junta de Gobierno para “reclamarle a nuestro papa guasu”, aludiendo al expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes. “A partir del presidente de la República para abajo somos todos soldados. Primero está Dios y después está Horacio Cartes”, expresó.

Seguidamente, agregó: “Yo soy un líder de mi comunidad, yo soy responsable de mi equipo político, el liderazgo se gana, se tiene una lucha, tengo 42 años de vida política. Horacio Cartes es el líder del Partido y él nos indicó que Santiago Peña iba a ser el candidato y nosotros le apoyamos. Peña es presidente gracias a nosotros, a los dirigentes de base. Santiago Peña es mi camarada, no es mi colega porque es un recluta, desde ayer nomas está en el Partido y yo 42 de carrera política”.

Cuestiona a Peña por repartir cargos a opositores

Martínez, siguiendo con sus críticas, dijo que el presidente Peña “también tiene que saber dónde está parado” y “quién le alzó ahí”. Señaló que el mandatario ofrecer cargos a la oposición e incluso “a la gente” del expresidente Mario Abdo Benítez (ANR).

“Con Miguel Olmedo fuimos casa por casa del departamento, pidiendo votos para Santiago Peña, (Pedro) Alliana y para Horacio Cartes. Miguel Olmedo es una esperanza, es un presente, es un futuro, yo tengo 60 años y 42 años de vida política, no voy a cepillarle a nadie. Santiago Peña viene acá y se ríe, se hace del simpático, pero en la resoluciones nos mete con todo. Me llamó Horacio y me dijo que iba a solucionar”, criticó el dirigente colorado de Cordillera.

Seguidamente, Martínez dijo que la destitución de Olmedo “es una cuestión política”. Dijo que la ministra Barán “tiene su fuerza”. Indicó que Miguel Olmedo “sale a trabajar por los hospitales” y agregó que ese hecho se considera “su mal, y lo que colmó fue que varios diputados dijeron que él tenía que ser ministro”.

“Peña, es un malagradecido”

“Santiago Peña se equivocó en no llamarle y hablar con él, primero está la amistad. Si demasiado mal hizo las cosas, si robó, si estafó, entonces ahí no se puede aguantar, pero si a la ministra y a los compadres que están ahí adentro ¿Y nosotros? los dirigentes de base no somos chiche ni limonada (sic)”, manifestó el dirigente de base Víctor Martínez, al cuestionar al presidente Santiago Peña.

En otro momento, el seccionalero dijo que el “representante” del Partido es Horacio Cartes. Indicó que “si él no soluciona esto, no va a quedar bien”. “Nosotros íbamos a hacer una manifestación y me pidió Horacio que desactive la manifestación y que dejé a su cargo, que el senador Tony Barrios iba a resolver el tema. Horacio se molestó porque le dije que íbamos a ir entre 500 a la Junta de Gobierno y de ahí íbamos a ir a su casa”, manifestó Martínez.