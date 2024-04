Lo que dijo la “Madrina” Cristina Villalba sobre “Lalo” Gomes y “Ña Selva”

La diputada Cristina Villalba (ANR, HC), conocida como “la madrina del norte”, fue consultado sobre las denuncias de medios de Brasil sobre la supuesta vinculación de grupos criminales organizados con su colega diputado cartista Eulalio “Lalo” Gómes, ante lo cual respondió escuetamente: “A mi no me consta”.

No obstante, relacionó el caso con lo que ocurre en su departamento, Canindeyú, donde hay una escalada de violencia atribuida a una presenta guerra entre grupos criminales vinculados al narcotráfico, diciendo que está en manos de la autoridades investigar y actuar en consecuencia.

“Como siempre digo, para eso están las instituciones encargada del control, llámese Senad, Interpol, Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial y también el INDI, tiene que informar cuál es el comprometimiento de cada unas de sus áreas dentro de lo que está ocurriendo”, sostuvo.

Acotó que incluyó en la lista al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) ya que en Canindeyú se está dando un fenómeno que consiste en “invasión” de propiedades de nativos por parte de grupos criminales que buscan resguardarse u operar desde ahí.

También se le consultó sobre una de las nuevas figuras vinculadas al crimen organizado en su departamento, Selva Portillo Rodas, alias Ña Selva, a quién dijo desconocer personalmente y sobre la que también se refirió escuetamente.

“No, no la conozco, pero me parece muy importante la decisión del gobierno nacional de la instalación de la FTC, que lo ha trasmitido el propio presidente de la República en la Expo Canindeyú, esto trae una gran esperanza de que en Canindeyú se pueda instalar otra vez la paz”, refirió.

Villalba, que fue sumamente cuestionada por ser “madrina” política del condenado instigador del asesinato del periodista Pablo Medina y del exintendente de Yby Yaú, Vilmar ”Neneco” Acosta (ANR, HC) se molestó por consultársele cuál es el motivo por el cual a ella le suelen atribuir supuestos vínculos con grupos criminales organizados de la zona.

“Usted tiene que demostrar eso. Usted tiene que hablar con las instituciones encargadas de la seguridad. Usted tiene el deber de consultarle a la Senad, a la Policía Nacional, a los militares, a la Interpol lo que usted está manifestando. Ud. tiene que ser responsable de esas manifestaciones y creo que tiene que interiorizarse del relato que le dan estas instituciones”, sostuvo Villalba.