Micrófono incomoda y violenta, dicen cartistas

“El compañero reaccionó porque se sintió agraviado. Hoy les insto a los periodistas que respeten el espacio porque yo no voy a permitir que me metan el micrófono en la boca. Yo no veo un acto de violencia, simplemente una reacción ante una acción. Que agradezcan que no se los denuncien porque ellas coaccionaron al compañero”, amenazó Derlis Rodríguez.

En el mismo tenor, el diputado Leonardo Saiz dijo que los periodistas los tratan de delincuentes solo porque se reúnen bajo un quincho.

“Los videos no me llegaron a convencer. No comparto la idea de que vengan a querer provocarnos, porque a Yamil le provocaron diciéndole sinvergüenza o nos tratan de delincuentes porque nos reunimos en el quincho. Él es papá y solo defendió a sus hijas”, dijo el diputado Saiz.

A su vez, la diputada Liz Acosta dijo que los medios solo atacan al cartismo. “Solicito a los medios de prensa que sean más objetivos, porque solo atacan a un partido político y a una sola bancada. No solo por ser mujer podemos atacar”, justificó Acosta.

Asimismo, Rocío Abed dijo que el micrófono es utilizado como un arma por los periodistas. “El micrófono es un dispositivo que tiene que tener una distancia, no puede ser utilizado como un arma que agreda al físico”, sostuvo.