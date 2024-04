Senadora espera que diputada cartista aclare vínculo con el crimen organizado

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) lamentó que desde el asesinato de Santiago Leguizamón (26 de abril de 1991) hasta la fecha, el crimen organizado siga vigente. “No solamente que no hemos hecho nada, sino que empeoró y no hace mucho en circunstancias similares asesinan a Pablo Medina (16 de octubre del 2014) y está vinculada una parlamentaria y de eso no se habla. Pero yo tengo una demanda de esa parlamentaria, así que ya no me puede demandar dos veces”, dijo Amarilla.

“Cristina Villalba (diputada cartista de Canindeyú) está sindicada con algún vínculo que, lamentablemente, ella no levantó esas dudas y todos seguimos teniendo ese nombre relacionado con el crimen organizado de Canindeyú. Yo espero que la señora Cristina alguna vez aclare su vínculo o su desvinculación con ese sector porque sería lamentable que la prensa tenga razón y que yo tenga razón”, manifestó la parlamentaria durante el homenaje a Ana María Morra viuda de Leguizamón y a sus hijos.

Amarilla recordó que Leguizamón prefirió la muerte física a la muerte ética. “Muchos preferimos la muerte física, muchos no queremos arrodillarnos a (Horacio) Cartes, y no va a ser fácil para muchos mantenerse parados, porque este señor compra voluntades, arrodilla gente a sus pies, de una manera miserable (...), compra procesos judiciales, deudas bancarias, pobreza para que te arrodilles”, dijo la parlamentaria ante el pleno.

El senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que hace tres décadas Leguizamón les advertía sobre los vínculos entre el crimen organizado y la política. “Ésta democracia, así como la dictadura, estuvieron -y siguen estando- marcadas por la presencia del crimen organizado. Él tuvo la valentía de denunciar esto en PJC (Pedro Juan Caballero). La tasa de homicidios de PJC y de Amambay es una de las más altas del mundo”, añadió.

Indicó que, casi dos años después, discutimos la autoría moral del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, también investigando al crimen organizado. “Ahora habrá una investigación desde Estados Unidos, pero en Paraguay no hay nada. Hay personas muy poderosas detrás”, expresó. Afirmó que “es peligroso ser periodista en Paraguay” y citó que se registran 21 asesinatos, 43% de ellos en Amambay; 7 desapariciones, 78 ataques y agresiones, una desaparición forzada, 51 procesos, 5 acosos sexuales, 2 secuestros, 4 torturas, 17 denuncias de censura, 24 atentados, 2 casos de espionaje, 13 intentos de homicidio, entre otros.

Dante Leguizamón, uno de los hijos del periodista Santiago Leguizamón, asesinado el 26 de abril de 1991, en Pedro Juan Caballero, en su discurso ante los senadores dijo que la manera efectiva de honrar la memoria de su padre y de los 21 periodistas asesinados en Paraguay es dando cumplimiento a las medidas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de ellas es la aprobación del proyecto de ley de protección y seguridad para periodistas y defensores de DD.HH.

El proyecto de ley fue presentado el 26 de abril del año pasado y está pendiente de tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación, Hacienda y Presupuesto, Derechos Humanos y Cuentas y Control de Administración Financiera del Estado. “Agradecemos este reconocimiento, pero ustedes tienen en sus manos poder avanzar efectivamente en los procesos de justicia para Santiago y para todos los periodistas asesinados”, dijo ante el pleno.

“Siempre nos preguntamos qué hubiese hecho Santiago en estos momentos, en tiempos de degradación de la democracia, en tiempos de copamiento de las instituciones democráticas, en tiempos de cierre de los espacios de debate, de discusión y de disenso. Estamos seguros que Santiago siempre hubiese tenido las puertas abiertas de su radio y de su programa a comunidades campesinas, a indígenas a trabajadores y trabajadoras, a los luchadores y luchadoras y a las personas que denuncien corrupción, que denuncien los nepobabies que denuncien todo tipo de abusos y excesos del Estado”, dijo ante la ausencia mayoritaria de cartistas.

Dio su total y completa solidaridad a Fiona Aquino y Rocío Pereira, periodistas agredidas por el diputado cartista Yamil Esgaib. “La violencia contra periodistas no es tolerable en ninguna de sus formas”, indicó.

Ana Morra Vda. de Leguizamón e hijos tuvieron que aguardar tres horas para ser homenajeados, porque el titular del Congreso, Silvio Ovelar (ANR, HC) modificó el orden y puso en primer lugar la distinción al músico Óscar Pérez.