Sin rastros de los G. 38.054 millones entregados por la EBY para Ñemity

El programa Ñemity surge en el contexto de un convenio marco firmado el 7 de diciembre de 2004 entre la Gobernación de Itapúa, entonces administrada por Luis Viedma Vigo (ANR) y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), cuyo director paraguayo en aquel tiempo era Carlos Miguel Goiburú. Su principal objetivo era “el diseño de estrategias de desarrollo local y la ejecución de actividades de preinversión, que permitan el aprovechamiento de las obras del embalse y de los recursos existentes y contribuyan a la transformación y distribución de la producción en la región y a la creación de empleos”, según el punto 10 “Económico-Productivo” del acuerdo, que además establecía acciones coordinadas de la EBY con la institución departamental y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

A pesar de que el convenio se firmó en 2004, recién en 2016 durante el gobierno de Horacio Cartes comenzó la ejecución efectiva del programa con la primera transferencia de los recursos por parte de la EBY, en ese lapso bajo la dirección paraguaya de Ángel María Recalde. Datos proporcionados por la Gobernación de Itapúa detallan que durante el mandato del entonces gobernador colorado cartista Luis Gneiting (ya fallecido) se firmó el 7 de noviembre de 2016 el convenio complementario N° 25, por el cual se concretaba el primer aporte de G. 5.215.250.000, a través de dos desembolsos.

Lo cierto es que luego de este convenio y el primer aporte comenzó una especie de “lluvia de billetes” en nombre del Programa Ñemity que coincidentemente se extendió hasta mediados del año pasado, con el último gobernador colorado cartista Christian Ríos.

Los demás desembolsos

La EBY volvió a desembolsar en 2017 otro aporte de G. 5.215.250.000 (en tres pagos). Fue luego de firmarse el convenio complementario N° 27 nuevamente por parte de Recalde, por la binacional, y el gobernador Gneiting.

En 2018 se concreta una nueva transferencia de G. 5.215.250.000 (en tres desembolsos) a través del convenio complementario N° 29. Este acuerdo se rubricó el 20 de abril de ese año, entre el director de la EBY, Ángel María Recalde, y el gobernador de Itapúa, el colorado cartista Federico Vergara.

Vergara había sido electo por la Junta Departamental de Itapúa para concluir el mandato del gobernador Gneiting, quien renunció para postularse como precandidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Honor Colorado en las elecciones generales de abril de 2018.

Más plata

En 2019, ya durante el periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez (Fuerza Republicana), y como gobernador de Itapúa el colorado cartista Juan Alberto Schmalko, se firmó el convenio complementario N° 31 Proyecto Plataforma Ñemity 4.0. A través de este acuerdo se concreta un nuevo aporte: la EBY, con su nuevo director Nicanor Duarte Frutos (expresidente de la República) entrega a la Gobernación de Itapúa G. 6.109.042.000.

El 12 de agosto de 2021, se realiza otro desembolso de G. 3.032 millones, de un total de G. 6.600 millones previsto para ese ejercicio fiscal, según informó la EBY en su página web oficial.

El 2 de julio de 2022, ya durante la administración del sucesor de Schmalko, el colorado cartista Christian Brunaga, la EBY desembolsa otros G. 3.350 millones en nombre del programa Ñemity 4.0. En diciembre de 2022 vuelve a entregar otros G. 3.350 millones.

En 2023, los desembolsos continuaron. El 12 de mayo de ese año se entregan G. 1.400 millones para “Proyectos Productivos Agropecuario” (sic) destinados a familias vulnerables, según publica la EBY en su página oficial. Era el segundo desembolso de un total de G. 3.000 millones.

Así tenemos que entre 2016 y 2023 fueron desembolsados desde la EBY para el programa Ñemity más de G. 38.054 millones.

No hay documentación ni información

A pesar de los millonarios desembolsos a la Gobernación de Itapúa, no hay rastros de los fondos de la EBY. Así al menos quedó al descubierto en un informe del secretario de Producción Agropecuaria, Ing. Pablo Iriarte, elevado al secretario de Planificación de la actual administración departamental, Dr. Virgilio Benítez Brítez, en el marco de un pedido de acceso a información pública.

El documento de esa dependencia dice que no dispone información alguna sobre el programa Ñemity: “… esta dependencia no posee ni cuenta documentaciones ni información alguna sobre lo solicitado (evaluación de resultados y beneficiarios del programa Ñemity)”, y añade: “el Ing. Agr. Enrique Han actual intendente del distrito de Hohenau quien se desempeñaba como asesor de Desarrollo AD HONOREM de la Gobernación de Itapúa, fue quien realizó las consultorías de los diferentes proyectos, de los cuales esta dependencia no cuenta con información alguna sobre el mismo” (sic).

El Ing. Iriarte, asimismo, hace una observación en su informe, diciendo que el proyecto Ñemity “no ha sido desarrollado en la Secretaría de Producción ni ha ‘recepcionado’ información alguna de dicho proyecto debido a que el Ing. Agr. Enrique Han era el encargado de realizar el mencionado proyecto”.

Es decir, la dependencia que tiene mayor involucramiento –o debería tenerlo– en los programas agrícolas destinados a las familias campesinas nunca tuvo intervención en un programa de asistencia catalogado de “emblemático” por el gobierno departamental. Es oportuno consignar que el Ing. Iriarte ocupa el cargo de secretario de Desarrollo desde el periodo de gobierno anterior.

“Se hizo en tiempo y forma”

Por su parte, el Ing. Agr. Enrique Hahn –actual intendente colorado cartista del distrito de Hohenau y mencionado como el exasesor de Desarrollo ad honorem de la Gobernación de Itapúa– señaló que la plataforma informática fue realizada a través de un concurso Prociencia Conacyt. “Yo concursé como investigador categorizado del Conacyt y esos fondos bajaron en la gobernación con (Luis) Gneiting quien fue el proponente del proyecto...”.

“La parte científica de los avances de informes de desarrollo del sistema se debía presentar en la Conacyt, estaba a mi cargo, y la parte administrativa estaba a cargo de la Gobernación...”, dijo. Refirió que la rendición de cuenta “se hizo en tiempo y forma” y “todos los objetivos trazados en el proyecto”.