¿Qué dijo Raúl Latorre sobre la “devolución premiada” y su posible candidatura a intendente de Asunción?

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), dijo ante el rechazo unánime de la Cámara de Senadores al proyecto de “devolución premiada”, que busca favorecer a corruptos que admitan haber robado al Estado, evadiendo el castigo a cambio de devolver lo robado, que analizarán el tema en tercera vuelta, pero que siempre han “sabido disentir” con la Cámara Alta.

“Yo dejo abierta la posibilidad (de la ratificación el proyecto de devolución premiada), soy claro con la posibilidad”, dijo, pero refirió que este es “un nuevo estadío” a partir del cual “se plantea un nuevo análisis de la situación de ese proyecto” y, por tanto, no le “gustaría adelantar una posición”.

Mencionó que, en primera vuelta, el votó a favor del proyecto de Esgaib, según lo indicado por su bancada, pero tras el rechazo unánime en Senado (incluido de los cartistas), seguramente volverán a considerarlo. “En particular, yo seguí la postura en ese entonces de la bancada a la cual pertenezco, que yo imagino también hará una nueva revisión de la situación”, dijo.

También agregó como “justificación” que aprobaron a las apuradas en una caldeada sesión donde se trató previamente la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones y, en ese momento, “nuestro foco fundamental estaba centrado en la aprobación de ese proyecto trascendental”.

De hecho, la aprobación en Diputados fue tan aberrante que todo el tratamiento se hizo en apenas 3 minutos y sin mayor justificación, haciendo sospechar que en realidad lo que querían era generar una cortina de humo para desviar la atención del proyecto de la Superintendencia, que en ese momento movilizó a gran parte de la ciudadanía en protesta.

¿Latorre para intendente de Asunción?

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, también fue consultado sobre una posible candidatura a intendente de la Capital, donde si bien el actual intendente (con intenciones de rekutu) Óscar “Nenecho” Rodríguez es parte de su equipo político, el nombre del legislador suena como alternativa, sobre todo ante la cuestionable gestión del actual jefe comunal, que ahora se ve agravada por las dudas sobre el destino de unos G. 500.000 millones en bonos (unos US$ 74 millones).

“Mi situación es la siguiente: a mí, 50.000 asuncenos me eligieron para desempeñarme como diputado y todavía no cumplí un año de ese mandato. Mis colegas me dieron el tremendo honor de ser reelecto para otro periodo en la (presidencia de la) Cámara de Diputados. El 90% de mis colegas me eligió para ese segundo periodo que ni siquiera comenzó -empieza este julio-, entonces en este momento hablar de cualquier candidatura para mí sería un despropósito”, sostuvo Latorre.

No obstante, en ningún momento negó la posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que ese segundo periodo como presidente de la Cámara Baja irá hasta el 30 de junio de 2025, dándole tiempo eventualmente para una postulación en 2026. Puntualmente, en junio de 2026 serán las internas y las municipales en octubre. No obstante, también se menciona que Latorre tendría aspiraciones superiores para las generales del 2028.