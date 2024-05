Declaraciones de Rolón podrían “deteriorar las relaciones entre Paraguay y Colombia”

El fiscal general, Emiliano Rolón, aseguró ayer que no recibieron respuesta de la Fiscalía de Colombia sobre los requerimientos hechos en relación al crimen de Marcelo Pecci. El senador Rafael Filizzola expresó su preocupación por las afirmaciones del Ministerio Público.

“Me preocupa mucho esta situación de tensión que se genera con Colombia. Ayer en conferencia de prensa pusieron en tela de juicio la voluntad de la Fiscalía colombiana, del presidente de Colombia, de la fiscal general de Colombia... Y Colombia tiene una larga tradición de cooperación con el Paraguay, diferentes gobiernos colombianos con diferentes gobiernos paraguayos, de diferentes signos políticos”, señaló.

Filizzola indicó que le llama la atención que ahora se diga que dicho país no quiere colaborar o que no responde a los pedidos. “Yo, que tuve la oportunidad de trabajar con el Gobierno colombiano, me parece insólito esto”, expresó.

Según el parlamentario, esta conferencia podría traer consecuencias a nivel diplomático inclusive. “Puede llegar a deteriorar las relaciones entre Paraguay y Colombia, eso me preocupa mucho, pero también me preocupa que se haya generado un problema de desconfianza”, planteó.

Señaló que Colombia incluso colabora con Estados Unidos, que es un “tercer país” que investiga si eventualmente podría haber pasado por su sistema el dinero usado para financiar el crimen. “Y cómo puede ser que acá nosotros, que somos el Estado más afectado, no tengamos acceso”, consideró.

Declaraciones de Rolón “tendrán consecuencias”

Filizzola dijo que hay dos posibilidades: la primera es que ambos Gobiernos se echen la culpa uno a otro y la segunda, que “se haya generado un problema de desconfianza entre Fiscalías”, lo cual -para él- es mucho más grave.

Remarcó que las declaraciones de Rolón podrían tener consecuencias, pues duda que el Gobierno colombiano “deje pasar esta situación”. Por ese motivo, destacó que el fiscal general del Estado va a tener que hacer un trabajo importante para recomponer lo que sucedió.

Finalmente, aseguró que la conferencia dejó con más preguntas que antes, pero sobre todo muchas contradicciones.