Arévalo: “Abdo financia campaña de Alegre”

Martín Arévalo, senador por la ANR, aseguró que Mario Abdo Benítez es uno de los financistas de la campaña de Efraín Alegre y ha dado varias señales de no apoyar las candidaturas de su propio partido. Afirmó que no es un secreto que el Presidente no está contento con la candidatura de Peña, pero el problema es que “articula situaciones contra el Partido Colorado”. Incluso, afirmó que el mandatario dejó de apoyar y responder a sus candidatos a gobernadores y senadores, por no querer brindar apoyo al candidato cartista.