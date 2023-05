Cerro vs. Olimpia, el Clásico en vivo, minuto a minuto hoy

Cerro Porteño recibe a Olimpia por la jornada 17 del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El Ciclón está en la pelea por el título con Libertad, que el viernes ganó 2-1 y cargó toda la presión al escolta. Por su parte, el Decano tiene la cabeza puesta solamente en la Copa Libertadores, pero necesita de la victoria para recuperar confianza. El superclásico es a las 17:00 en La Nueva Olla.

Superclásico Cerro Porteño vs. Olimpia en vivo

13:30 ¿Cómo están los números en torneos de liga?

Cerro Porteño y Olimpia juegan por 319ª vez en los torneos del liga del fútbol paraguayo. En el historial de enfrentamientos, el Ciclón tiene una ventaja de dos triunfos sobre el Decano.

12:41 La formación de Olimpia

Olimpia tiene la formación definida para visitar a Cerro Porteño en la edición 319 de los superclásicos del fútbol paraguayo. Diego Aguirre realizó cambios, recuperando a Gastón Olveira y Richard Ortiz. Además, metió variantes para un once inédito.

12:25 La formación de Cerro Porteño

Cerro Porteño no tiene definido el once para el superclásico del fútbol paraguayo. Facundo Sava maneja dos alternativas en cuanto a esquemas, que no incluyen a los mismo jugadores. La confirmación del equipo es en la charla técnica.

12:00 Vídeo: Las victorias de Olimpia en La Nueva Olla

Olimpia tiene una racha de victorias seguidas sobre Cerro Porteño en La Nueva Olla. Las últimas tres visitas del Decano al Ciclón en Barrio Obrero, entre los certámenes de liga y la Copa Libertadores, fueron con triunfo: en todos, con Julio César Cáceres como DT.

11: 40 A qué hora juegan y dónde ver por TV

El segundo superclásico del año, el undécimo en Barrio Obrero y el 319 en los torneos de liga comienza a las 17:00. El partido más importante del Paraguay tiene transmisión exclusiva de la señal de cable Tigo Sports. Por su parte, ABC TV y ABC Cardinal realizan una previa: en dúplex desde las 11:30 hasta las 12:00 y posteriormente, de 13:00 hasta las 14:00.

11:25 El último clásico de Diego Aguirre

Diego Aguirre debuta este sábado en el superclásico del fútbol paraguayo. Al frente de Olimpia, visita a Cerro Porteño en La Nueva Olla por la decimoséptima jornada del torneo Apertura 2023. Antes de llegar a Paraguay, el charrúa tuvo un clásico muy recordado en México.

11:15 A qué hora abren los portones del estadio

Cerro Porteño y Olimpia disputan el segundo superclásico del año. A diferencia de partidos anteriores, los hinchas franjeado ocupan la Gradería Novena Alta. El resto del estadio es para los aficionados azulgranas. La apertura de los portones fue establecida para las...

10:57 Carlos Paul Benítez y el debut en el clásico

Cerro Porteño y Olimpia juegan con el estreno de Carlos Paul Benítez en la historia de los superclásicos. El juez de 38 años dirige por primera vez el duelo más importante del fútbol paraguayo. En la temporada, ya condujo al Ciclón y al Decano.

10:49 Los clásicos en Barrio Obrero: 1981-2022

Cerro Porteño y Olimpia juegan por undécima vez en el estadio General Pablo Rojas. Este sábado, el Ciclón y el Decano disputan la decimoséptima ronda del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. Entre la Olla y La Nueva Olla, el historial está parejo.

10:42 Vídeo: Los triunfos de Cerro en La Nueva Olla

Cerro Porteño tiene una racha de tres derrotas consecutivas ante Olimpia en La Nueva Olla. Pero entre los últimos 7 clásicos disputados en Barrio Obrero, el Ciclón también había encadenado una marca de triunfos. Entre 2020 y 2021, con Francisco Arce como técnico, ganó tres.

10:37 El historial de superclásicos en La Nueva Olla

Cerro Porteño y Olimpia disputan una nueva edición del superclásico. El segundo enfrentamiento del año entre el Ciclón y el Decano es en La Nueva Olla, donde este sábado juegan por octava ocasión entre certámenes locales e internacionales. El historial está parejo.

10:34: Cerro-Olimpia, otro episodio del clásico

Cerro Porteño y Olimpia disputan una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo: El Ciclón y el Decano juegan en La Nueva Olla por la decimoséptima jornada del torneo Apertura 2023. El partido más importante del país, el 319 de la historia por liga y el undécimo en Barrio Obrero, empieza a las 17:00 con el arbitraje de Carlos Paul Benítez y el VAR de Ulises Mereles.