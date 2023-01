Exportación de carne: EEUU y Canadá podrían ser “sustitutos perfectos” de Rusia

La situación actual de Rusia, en lo que respecta a la guerra con Ucrania, afectó negativamente la exportación de carne desde nuestro país. Rusia estaba en el segundo mejor mercado de carne y generaba interesantes ingresos a la economía paraguaya.

“Rusia era el segundo mejor mercado; si se llegan a habilitar Estados Unidos y Canadá podrían ser sustitutos perfectos de Rusia”, manifestó Randy Ross Wiebe, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC).

Ross comentó que anteriormente, diez plantas estaban habilitadas en Rusia, pero la guerra cambió el panorama también en este rubro.

Asi también, explicó la realidad actual de la carne en nuestro país, y su salida a otras regiones. “La carne es un rubro importante pero no es el principal en el país. En el 2022, ingresamos un poco más de US$ 2.120 millones y en 2021 casi US$ 1.900 millones”, dijo.

En lo que respecta a nuevos mercados, Ross dijo que para este 2023, están pendiendes de la respuesta de EEUU, que tiene que salir entre abril y mayo. “También tuvimos en diciembre la auditoría de Canadá, y en seis siete meses esperamos la respuesta definitiva. A la par, trabajamos con Senacsa en Corea del Sur, Japón y Singapur, que son tres mercados que pagan buenos precios, mercado top, digamos, que nos gustaría habilitar lo antes posible”, manifestó.

Sobre la cantidad de carne que prevén exportar a estos nuevos países objetivo, señaló: “Estimamos unas 10.000 toneladas a EEUU, y también esperamos un cupo, Paraguay aún no está adherido al cupo de los países que es de 60.000 toneladas. Para este año no se harán tantos envíos, depende del nivel del precio, se puede llevar fuera del cupo pero con arancel del 27% y ahí deberíamos ver si hay otros mercados alternativos”, dijo.

Ross mencionó a otros países que también son importantes mercados para Paraguay. “Chile sigue siendo el principal mercado con casi el 50%, Israel es un mercado importante, Taiwán se llevaron un porcentaje importante Brasil y Uruguay”, apuntó.

A nivel local, explicó que el Chaco está pasando por el tercer año consecutivo de sequía, y que según los datos de la última vacunación, hay un poco más de 6.000.000 de animales en el Chaco y otros 7.000.000 en la región Oriental.